Meyvesinin 10 katı fiyatına satılıyor! Alabilmek için rezervasyon yaptırıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Meyvesinin 10 katı fiyatına satılıyor! Alabilmek için rezervasyon yaptırıyorlar
GeriEkonomi Meyvesinin 10 katı fiyatına satılıyor! Alabilmek için rezervasyon yaptırıyorlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
20.06.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Meyvesinin 10 katı fiyatına satılıyor! Alabilmek için rezervasyon yaptırıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kilogramı 2 liradan satılan Kahta cinsi üzümün yaprağı ise 20 liradan alıcı buluyor.

Tosya ilçesinde yetiştirilen Kahta üzümünün kilogramı 2 liradan satılırken, lezzetiyle ön plana çıkan yaprağı 20 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplanan asma yapraklarının kilogramı yaklaşık 5 liradan satılırken Kastamonu'nun Tosya ilçesine özgü Kahta türü üzüm yaprağının 20 liradan alıcı bulması, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Tosya Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İhsan Koçgözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her yıl 80-100 ton civarında üzüm yaprağı üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Meyvesinin 10 katı fiyatına satılıyor Alabilmek için rezervasyon yaptırıyorlar

Birçok çiftçinin aileden kalan üzüm bağlarında üretim yaptığını anlatan Koçgözlü, ilçede yaklaşık 7 bin dekar bağ bulunduğunu belirtti.

Üzüm yapraklarının kendine özgü lezzeti olduğuna işaret eden Koçgözlü, "Kadifemsi şeklinin yanı sıra pişirmesi ve yemesi kendine özgü olan Tosya yaprağı, lezzetiyle ön plana çıkıyor. Birçok yaprak türü 5 liradan alıcı bulurken Tosya yaprağı 20 liradan satılıyor. Üzümünün kilogramı ise 2 liradan satılıyor" dedi.

Meyvesinin 10 katı fiyatına satılıyor Alabilmek için rezervasyon yaptırıyorlar

 

SATIŞ İÇİN REZERVASYON YAPIYORLAR

Koçgözlü, sezon başlamadan taleplerin gelmeye başladığına dikkati çekerek, "Tosya yaprağının talebine yetişemiyoruz. Telefonla arıyorlar, kaç kilo
yaprak istiyorlarsa taleplerini bildiriyorlar. Pazarda satmaya kalmıyor. Gelip söyleyenler ya da telefonla arayanlara yaprağımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

Aşağıkayı köyünde üzüm bağı bulunan Hasan Şen de "Bu üzümün özelliği kışın uzun süre saklanabilmesidir. Neredeyse nisan ayına kadar özelliğini koruyarak saklanabiliyor." ifadesini kullandı.

Meyvesinin 10 katı fiyatına satılıyor Alabilmek için rezervasyon yaptırıyorlar

Kahta üzümünün iki çeşit yaprağı bulunduğunu dile getiren Şen, "Birinde parça ve dilim çok olduğu için sarması zordur. Diğeri ise sarma yaprağıdır. Çok dilimli değildir ve filize en yakın olandır. Kadifemsi, taze ve yumuşaktır." dedi.

Üzümün yeterli para etmediğini belirten Şen, "Yaprağı üzüme göre daha fazla para ediyor. Biz de bu nedenle yaprak üretimine yoğunlaşıyoruz." diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.06.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dijitalde dünya standartlarında başarı öyküleri 4: Esneklik, hız ve güven

Turizme yönelik havalimanlarında "bayram" bereketi

Emekliler dört gözle evlerini bekliyor

SPONSORLU

Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?