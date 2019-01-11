‘Mevcut para sisteminin sonuna geldik’
Dr. Artuğ Çetin, Türkiye’de çok gündem olmamasına karşın dünya genelinde paranın geleceği ile yoğun bir tartışmanın yaşandığına işaret etti. Mevcut durumdaki para sisteminin sonuna gelindiğine işaret eden Çetin, para hacminde merkez bankalarının payının yüzde 10’a gerilediğini söyledi.
DR. ÇETİN, yakın zaman önce raflarda yerini alan “Nomisma” isimli kitabında, geleceğin para düzenin nasıl olacağını mercek altına alıyor. Dr. Çetin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye gündeminde çok yer tutmamasına rağmen, Dünyada uzun süredir tartışılan paranın geleceği ve demokratikleşmesi artık halihazırdaki para sisteminin sonuna geldiğimizin kanıtıdır” dedi.
MADENİ VE KAĞIT PARALARIN PAYI YÜZDE 1’LERDE
“Üretilen madeni ve kağıt paraların piyasalarda kullanım oranı bazı ülkelerde yüzde 1’lere kadar düşmüştür” diyen Dr Çetin “Bu da şu anlama gelir; devlet yani Merkez Bankaları, artık para üretmemektedir. Sistem, devletler açısından kabul edilemez bir noktada. Adı üzerinde kısmi rezerv bankacılık sistemi, kısmi bir parayı referans vererek misli bir parayı kullanıma sürüyor. Bu da yeni üretilen paranın adeta karşılıksız olması anlamına geliyor. Diğer taraftan günümüz para ve bankacılık sistemi gereği kredi vermek suretiyle ticari bankalar tarafından yani ‘borç’ karşılığı gerçekleşen bir para üretiminden bahsediyoruz. Buradan anlaşılan, kullanıma sürülen her birim paranın karşılığının ‘borç’ olduğu gerçeğidir” şeklinde konuştu.
YÜZDE 10’A KADAR GERİLEDİ
Para hacminde merkez bankalarının payının yüzde 10’a kadar gerilediğine işaret eden Dr. Çetin “Bağımsız ve milli para sisteminin hayata geçmesi durumunda merkez bankaları para hacminde tam kontrole ulaşabilecek ve buna bağlı olarak da devletler hâlihazırdaki kamu borçlarını önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde geri ödeyebilecek finansal kabiliyete erişebilecekler” dedi.
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