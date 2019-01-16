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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
16.01.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Metan gazından 1 yılda 35 milyon kilovat elektrik

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Metan gazından 1 yılda 35 milyon kilovat elektrik

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları arasında olan “Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi”, 2018 yılında 35 milyon 110 bin kilovat elektrik üretti. Tesisin kurulduğu günden bu yana ürettiği elektrik 294 milyon 348 bin 647 kilovat oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Aslım Katı Atık Sahasında bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinde çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, metan gazından elektrik üretim tesisi gibi tesislerin çevrenin korunması ve hayatın devamı açısından önemli olduğunu belirterek, artık çöp alımı yapılmayan Aslım Katı Atık Sahasında bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinde günlük ortalama 26 bin konuta yetecek elektrik üretiminin devam ettiğini ve üretimin 10 yıl sürmesinin planlandığını söyledi.

Tesiste 2018 yılında 35 milyon 110 bin kilovat elektrik üretildiğini kaydeden Başkan Altay, kurulduğu Eylül 2011'den 31 Aralık 2018 tarihine kadar ise 294 milyon 348 bin 647 kilovat elektrik üretildiğini ifade etti.

AÇIĞA ÇIKAN ISI İLE SERADA KULLANILIYOR

Metan gazından 1 yılda 35 milyon kilovat elektrik

Elektrik üretiminde jeneratörlerin çalışması ile ortaya çıkan ısının serada ve binalarda kullanıldığını kaydeden Başkan Altay, “Açığa çıkan ısıdan faydalanmak için bin 200 metrekare alana sera kuruldu. Burada domates üretiliyor. Ayrıca elde edilen ısı, üretim tesisinin ısıtılmasında da kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Konya Katı Atık Yönetimi Projesi’nin de gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından birin olan bu proje sayesinde Aslım Katı Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu, düzenli katı atık depolama alanı yapımı, katı atık transfer istasyonu yapımı, katı atık sızıntı suyu arıtma tesisi yapımı ve idari bina yapımı, laboratuvar ve atölye binası gibi yardımcı binaların yapımı gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

 

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