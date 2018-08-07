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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
07.08.2018 - 00:19, Son Güncelleme:

Merkez’den 2.2 milyar dolarlık hamle

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Merkez’den 2.2 milyar dolarlık hamle

MERKEZ Bankası, zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırının yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğünü açıkladı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüş olup söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir” denildi.

Merkez Bankası açıklaması öncesi 5.1850 TL civarında işlem gören dolar açıklama ile birlikte 5.16 TL’nin altına gerilese de etki kısa süreli oldu ve kur yeniden Merkez Bankası açıklamaları öncesi  bulunduğu 5.18 TL seviyelerine geldi.

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Bankalar topladıkları mevduatın belirli bir oranını Merkez Bankası’na park etmekle yükümlü. Zorunlu karşılık adı ile izlenen bu ihtiyaç akçelerinin asgari yüzde 55’inin TL olarak tutulması gerekiyor, yüzde 45’lik kısmını ise bankalar döviz veya altın olarak da bulundurabiliyordu. Merkez Bankası döviz olarak tutulabilecek oranı yüzde 40’a indirerek TL talebini arttıracak ve karşılığında 2.2 milyar dolar kadar piyasaya satılabilir döviz sürülmesini sağlayacak adımı attı. Tek başına kurlardaki artışı sona erdirmeye yetmez ama bu hamle Merkez Bankası’nın var olan kur seviyesinden rahatsız olduğunu, devamında farklı adımlarda atabileceğini göstermesi nedeniyle önemli” şeklinde değerlendirdi.

EURO 6 LİRAYI AŞTI, DOLAR 5.19 TL
Piyasalar dün Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilim ve İran yaptırımlarının yürürlüğe gireceği haberiyle hareketli seyretti. Dolar 5.1962 TL’ye kadar yükselirken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası piyasada son işlemler 5.1806 TL’den yapıldı. Euro kuru ise gün içerisinde en yüksek 6.0019 TL’yi görürken, bankalararası piyasada son işlemler 5.9919 TL seviyesinden gerçekleşti. Piyasalar kapandıktan sonra dolar uluslararası işlemlerde 5.43 seviyelerine kadar yükseldi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi gün içerisinde yüzde 19.83 seviyesine, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de gün içerisinde en yüksek yüzde 22.50 seviyesini gördü. Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya 320 puan azalarak 95 bin 290 puandan başlarken, günü yüzde 1.50 düşüşle 94.173 puandan tamamladı.

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