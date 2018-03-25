Merkez’de genel kurul zamanı
Merkez Bankası Genel Kurulu 12 Nisan’da toplanacak. Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üye seçimlerinin yanı sıra reel sektör borçlarına ilişkin yeni düzenleme de Merkez Bankası’nın sözleşmesine eklenecek.
MERKEZ Bankası’nda genel kurul toplanacak. Banka Meclisi’nde iki üye, Denetleme Kurulu’nda bir üye seçimi yapılacak. Reel sektörün döviz borçlarının takibine ilişkin düzenleme banka mukavelesine eklenecek.
Merkez Bankası’nın 86. hesap dönemine ilişkin olağan genel kurulu 12 Nisan’da Ankara’da yapılacak. Genel Kurul, Başkan Murat Çetinkaya’nın açılış konuşması ile başlayacak. Genel Kurul’da Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun 2017 hesap yılına ilişkin kâr dağıtımı ele alınacak. Henüz Merkez Bankası’nın kârı belli olmadı. 2016 yılında 9 milyar 555 milyon lira kâr elde etmişti. Merkez Bankası son yıllarda elde ettiği yüksek kârla dikkat çekiyor. 2014 yılında 8.6 milyar lira kâr elde eden Merkez Bankası, 2015 yılında da 13.9 milyar lira kâr etmişti.
Genel Kurul’da 7061 sayılı yasa ile reel sektörün döviz borcunun izlenmesine ilişkin yasal düzenleme de gündeme gelecek. “Gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi” başlıklı madde ile Merkez Bankası’na döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisi verilmişti. İstenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğu-nun denetimi, paylaşımına ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankası’nca belirlenecek. Bu düzenleme şimdi de Merkez Bankası’nın esas mukavele-sine eklenecek.
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