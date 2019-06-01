Merkez: Reel sektörün açık pozisyonu kademeli düşüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu’nda, alınan önlemlerin de etkisiyle reel sektör yabancı para açık pozisyonunun kademeli olarak gerilediği belirtildi. Bankanın mayıs ayı finansal istikrar raporunda, reel sektörün yabancı para yükümlülüklerinin azaldığı belirtildi.
Raporda, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklikler kapsamında yenilenmeyen dövize endeksli krediler (DEK) ve daralan yurt içi yabancı para kredi bakiyesi, yabancı para yükümlülüklerdeki azalışta belirleyici oldu. Kur oynaklığı, iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve yatırım amaçlı finansman ihtiyacındaki azalma nedeniyle yabancı para kredi talebinin gerilemesi de reel sektörün açık pozisyonunu düşürücü etki yapıyor” denildi.
Bankaların likidite yapısına dair göstergelerin de olumlu seyrini sürdürdüğü vurgulanan raporda, şöyle devam edildi: “Olumlu likidite görünümünü koruyan bankacılık sektöründe, 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren dış kaynak kullanımı azaldı, dış borç yenileme oranı geriledi. Bu gelişmede bankaların dış borca erişim koşullarından ziyade, YP mevduatlardaki artış, iktisadi faaliyette izlenen yavaşlamaya bağlı olarak reel sektör yatırımlarındaki düşüş ile azalan kredi talebi sonucunda YP cinsi kredi büyümesinde yaşanan zayıf seyir belirleyici oldu. Dış borç yenileme oranında, yenilenen sendikasyon kredileri ve yurt dışı menkul kıymet ihraçlarının etkisiyle bir miktar artış gözlendi. Vadesi dolan sendikasyon kredileri yaklaşık yüzde 85 oranında yenilendi. Yakın dönemde sınırlı bir gerileme gözlenen sendikasyon kredilerinin maliyetlerinde yüksek seviyeler devam ediyor.”
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