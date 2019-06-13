Merkez faizi sabit bıraktı
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Başkan Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te tuttu. Bir sonraki PPK toplantısı 25 Temmuz’da yapılacak. Piyasada temmuz ayında indirim olabileceği beklentisi arttı.
PPK sonrası yapılan açıklamada son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtilerek, “Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” denildi.
Bir önceki PPK açıklamasında yer alan, “... enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verilmiştir” ifadesi böylece “... fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” şeklinde değişti. Piyasada bu ifade değişikliği faiz indiriminin çok da uzak olmadığı yönünde değerlendirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle