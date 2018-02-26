Merkez Bankası'nın TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 306 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,80712,en düşük fiyat 3,80660, en yüksek fiyat 3,80760 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,80351 olarak gerçekleşti.

Türk lirası uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 183 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,87477, en düşük fiyat 3,87430, en yüksek fiyat 3,87620 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,87190 olarak gerçekleşti.

Türk lirası uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 183 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,97404,en düşük fiyat 3,97260, en yüksek fiyat 3,97620 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,97010 olarak gerçekleşti.