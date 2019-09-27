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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.09.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

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Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, ağustos ayında 101,6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 101,6 milyar dolara ulaştı.

TCMB tarafından, Ağustos 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 101,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre değişmeyerek 74,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 9,4 artarak 25,7 milyar dolar oldu.

Ağustosta bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda yüzde 1,8 azalarak 16,8 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 12 milyar doları anapara, 4,8 milyar doları faizlerden oluştu.

TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri ağustosta 14,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 10,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 36,2 milyar dolara çıktı.

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