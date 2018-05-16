Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi
GeriEkonomi Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    38
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA - Hurriyet.com.tr/EKONOMİ /
16.05.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    38
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi

Piyasada hızlı trafik... Doların 4.50 lirayı aşmasıyla Merkez Bankası devreye girdi. Merkez Bankası önce yazılı açıklama yaparak, 'piyasada oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarını takip ettiğini ve gerekli adımları atacağını' duyurdu. Dolar 4.45 liraya kadar geriledi. Ardından devreye Mehmet Şimşek girdi, 'piyasa ekonomisinin tek uygulanabilir seçenek olduğuna' dikkat çekti. Dolardaki yükselişe karşı son hamle Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğinin açıklanması oldu. Bu üç adım doları 10 kuruş geriletmeyi başardı. Dolar şu an 4.40 lira seviyelerinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

Ankaradaki sürpriz görüşmenin nedeni belli oldu
Ankara'daki sürpriz görüşmenin nedeni belli oldu

TCMB'den, piyasa gelişmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır." ifadeleri kullanıldı.


 

Mehmet Şimşekten ekonomiyle ilgili çok önemli tweet
Mehmet Şimşek'ten ekonomiyle ilgili çok önemli tweet

 

Dolar kuru Merkezin açıklaması sonrası 4.41in altını gördü
Dolar kuru Merkez'in açıklaması sonrası 4.41'in altını gördü
 

 

İyi haberler de var
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    38
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Yeni bir başlangıç arayanlara: ‘Adım adım iyi yaşam’ın şifreleri…

İhracatçılardan İsrail resti

Ankara'daki sürpriz görüşmenin nedeni belli oldu

SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri