Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi
Merkez Bankası, Türk Lirası yükümlülüklere ödenen zorunlu karşılık faizini indirme kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.
Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle