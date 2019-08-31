Merkez Bankası'na iki başkan yardımcısı atandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya atandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya atandı.
Söz konusu atamalar 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle