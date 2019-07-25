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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.07.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün saat kaçta gerçekleşecek?

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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün saat kaçta gerçekleşecek?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, günün en çok merak edilen konuları arasında yer almaya başladı. Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına göre son durumu yakından takip edecek olan yatırımcılar, toplantının gerçekleşeceği saati merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantının ardından faiz indirimi, artımı vb kararlar gündemde yer alacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Merkez Bankasının faiz kararı toplantısı 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleşecek.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini belirterek, makroekonomik veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade etti.

TCMB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, ECB'nin ise eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyali verebileceğini tahmin etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

Analistler, TCMB'nin beklentiler dahilindeki faiz indirimi ve gelecek döneme ilişkin faiz indirimleri konusunda yapacağı iletişimin, Borsa İstanbul'daki alıcılı seyri destekleyeceğini, Türk lirası üzerindeki baskıyı ise hafifleteceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 105.000 ve 106.000 seviyeleri olacağını bildirdi.

DİĞER FAİZ KARARI TOPLANTILARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkez Bankasının diğer toplantıları 12 Eylül, 24 Ekim, 12 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Bu toplantıların ardından para politikaları ve faiz konularında kararlar çıkacak.

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