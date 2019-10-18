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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
18.10.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı

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Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı

Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 13.96'dan yüzde 12.69'a gerilerken, dolar kuru beklentisi 6.0 liradan, 6.04 liraya yükseldi.

Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcının yanıtladığı beklenti anketi verilerine göre;

- Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.93 iken, bu anket döneminde yüzde 1.90 olmuştur.

- Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1.17 ve yüzde 1.13 oldu.

- Aralık ayı TÜFE beklentisi yüzde 0.93 oldu.

- Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13.96 iken, bu anket döneminde yüzde 12.69a geriledi.

- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.21 iken, bu anket döneminde yüzde 11.18 oldu.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10.17 ve yüzde 9.76 oldu.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.0 lira iken, bu anket döneminde 6.04 liraya yükseldi.

- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.35 lira ve 6.41 lira oldu.

- 2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 5.9 milyar dolarken, bu anket döneminde 0.9 milyar dolara geriledi.

- 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16.3 milyar dolar ve 12.8 milyar dolar oldu.

- GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 0.01'lik büyümeden, bu anket döneminde yüzde 0.09 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2.6 ve yüzde 3.0 oldu.

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