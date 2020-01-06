Merkez, Aralık ayı enflasyon raporunu açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde %0.74 arttığı, yıllık enflasyonun ise 1.28 puan yükselişle yılı resmi tahminlerin altında %11.84 seviyesinde tamamladığı Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından bugün yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda şu değerlendirmeleri yaptı:



Bu dönemde yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte, alt gruplar genelinde yükseldi.



En belirgin artış enerji enflasyonunda izlenirken, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıktı.



Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izledi.



Temel mal grubu yıllık enflasyonu maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle yükseldi.



Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu bir miktar yükselse de, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korundu.



Enerji fiyatları Aralık'ta %0.16 ile sınırlı arttı; bu gelişmede, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yakın dönem döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında (sırasıyla %1.14 ve %0.37) gerçekleşen artışlar belirleyici oldu.



Bu dönemde, akaryakıt ürünlerinde eşel mobil uygulaması ve şebeke suyu fiyatlarında gözlenen gerileme enerji fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırladı.



Aralık'ta tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar ılımlı seyrini sürdürdü.