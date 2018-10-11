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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.10.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Meriç Ovası'nda "yer fıstığı" mesaisi

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Meriç Ovası'nda "yer fıstığı" mesaisi

Edirne'nin Meriç ilçesinde bu yıl 6 bin dekarda ekilen yer fıstığında 18 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçenin geleneksel tarım ürünlerinden olan ve "Meriç yer fıstığı" adıyla tescil alan yer fıstığı hasadı için üreticiler tarlalara girdi. Elle ve makine yardımıyla topraktan sökülen fıstıklar eleklerden geçirildikten sonra kurumaya bırakılıyor.

Yüksek verimi ve getirisinden dolayı Meriç'te birçok köyde üreticiler buğday ve ayçiçeği ekiminden vazgeçip yer fıstığı ekmeye başlarken, fıstık ekim alanı bu yıl 6 bin dekarı aştı.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yer fıstığı yetiştirilmesi için çok uygun olduğunu ve karlı olmasından dolayı üreticilerin ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Yer fıstığının bölgenin marka ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Ergin, "Yer fıstığı bölgemizin geleneksel ürünlerinden. Trakya'da geniş kapsamda fıstık üretimi yapılan tek yer bizim ilçemiz. Verimi ve getirisi çok iyi. Buna bağlı olarak ekim alanları her yıl genişliyor." dedi.

"AYÇİÇEĞİ VE BUĞDAYA GÖRE 5 KAT KARLI"

Meriç Ovası'nda kumsal toprak ve sulama imkanı olan bölgelerde 6 bin dekara yer fıstığı ekildiğini belirten Ergin, şöyle devam etti:

"Mayıs ayında ekimini yaptığımız yer fıstığında hasat mesaisi başladı. Marka tescilini aldığımız Meriç yer fıstığının ekim alanı her yıl büyüyor. Kendine has aromasıyla fıstığımız beğeni topluyor. Yer fıstığı üreticimiz için çok değerli ürün. Verimi ve getirisi çok iyi. Bu yıl hava şartlarının biraz sıcak gitmesinden dolayı geçen yıla göre rekoltede yüzde 10'luk bir düşüş var ancak buna rağmen verimler iyi diyebiliriz. Geçen yıl dekardan 350 kilogram ürün almıştık bu yıl ortalama 300 kilogram fıstık hasat ediliyor. Bu yıl 18 bin ton fıstık rekoltesi bekliyoruz, 1 kilogram fıstığın satış fiyatı da 8-10 lira arasında değişiyor.

Yer fıstığı ayçiçeği ve buğdaya göre bir dekarda 5 kat daha fazla gelir getiriyor. Bundan dolayı yer fıstığı eken çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Meriç yer fıstığının protein değeri çok yüksek. Yapılan laboratuvar incelemeleri bunu gösteriyor. Katma değeri yüksek yer fıstığının ekim alanlarının gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Hem üreticimiz hem de ülkemiz kazanacak.

Üretici Halim Erdoğan da yer fıstığının gelirinin diğer tarım ürünlerine göre daha yüksek olduğunu ifade etti.

Yer fıstığının üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Erdoğan, "Son yıllarda yer fıstığı ekimine önem vermeye başladık. Verimi ve getirisi çok güzel. Bölgemizin toprak ve iklim şartları da fıstık için uygun. Bu yıl girdilerimizde artış oldu bundan dolayı fıstık fiyatının kilogramının 10 lira olması yönünde ısrar ediyoruz. Yer fıstığının bölgemizde gelişmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Yer fıstığı toplama işinde çalışan Songül Telçeken de ev ekonomilerine katkı olarak fıstık hasadında çalıştıklarını belirterek, "Sabahtan gelip arkadaşlarımızla birlikte fıstıkları topluyoruz. Aile ekonomimize katkı sağlıyoruz." dedi.  Fıstık hasadının ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

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