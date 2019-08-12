Merakla bekleniyordu... Kamu işçisine toplu sözleşme zammı ne kadar oldu?
Kamu çalışanlarının merakla beklediği toplu sözleşme zammında sona gelindi. Hükümet ile Türk-İş, arasında yapılan görüşmeler sonrası, 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaşıldı. Akşam saatlerinde yapılan toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zam oranını açıkladı. Peki, kamu işçisine toplu sözleşme zammı ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kapsamında, hükümet ile Türk-İş arasında 19 Haziran'da başlayan pazarlık sürecinde sona gelindi. Hükümetin son olarak ilk yıl yüzde 7 4, ikinci yıl yüzde 3 3 ve enflasyon farkı teklif ettiği pazarlık sürecinde, taraflar bugün bir kez daha görüşme gerçekleştirdi. İşte, görüşmeler sonrası kamu işçilerine yapılan zam oranı hakkında bilgiler.
KAMU İŞÇİSİNE ZAM ORANI NE KADAR OLDU?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bugün bir araya geldi. Görüşme sonrası 2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacağı açıklandı. Bakan Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklaması şöyle;
Yaptığımız görüşmelerle yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçleri işleterek, değerlendirmelerimiz neticesinde ortak bir karara vardık.” ifadelerini kullandı. Selçuk, "Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler. 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun inşallah.” dedi.
Bakan Selçuk, imzalayacakları Çerçeve Protokol'ün, kamu işçilerine ve ailelerine hayırlı sonuçlar getireceğine inandığını ifade ederek, sözleşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Çerçeve Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına, brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Ücret zammı oranlarına gelince; yaptığımız görüşmeler neticesinde kamu işçilerimizin ücretlerine 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçilerimiz ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19'a ulaşmış olacak. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 oranında ve ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler."
Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.
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