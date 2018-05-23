Son dakika.. Merakla beklenen hattın test sürüşü yapıldı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
23.05.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Son dakika.. Merakla beklenen hattın test sürüşü yapıldı!

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr

Çalışmaların devam ettiği Halkalı Gebze Banliyö hattı için bugün test sürüşü yapıldı. Test sürüşünde makinist koltuğunda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan vardı.

Test sürüşünün yolcuları da gazeteciler ve bakanlık çalışanları oldu. Bu sabah Halkalı İstasyonuna gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, önce çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, ardından da eski tip bir trenin makinist koltuğuna geçerek, banliyö hattı için yeni döşenen rayları test etti. Halkalı’dan Kazlıçeşme’ye kadar yolu test eden Bakan Arslan, burada düzenlediği basın toplantısında çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Son dakika.. Merakla beklenen hattın test sürüşü yapıldı

Halkalı Gebze Banliyö hattının Aralık ayında bitirilip hizmete alınacağını söyleyen Bakan Arslan, “Metro kalitesinde banliyö hattı” olarak tanımladığı Halkalı Gebze arasındaki hattın Marmaray ile entegre olacağını belirterek,

Son dakika.. Merakla beklenen hattın test sürüşü yapıldı

  “ Saatte 28 sefer yapılacak. Aşağıya yukarı 2 dakikada bir tren seferi olacak. Saatte 75 bin kişi tek yönlü taşınacak. Bu hat, günde karşılıklı olarak 1 Milyon 200 bin kişiyi taşıyacak. Halkalı Gebze Banliyö hattında 38 istasyonumuzun yapımı devam ediyor. 43 istasyonla 77 km’lik güzergahta hizmet vereceğiz. Söğütlüçeşme, Halkalı ve Bakırköy istasyonlarımız ana hatlarımıza da hizmet verecek”dedi. Halkalı Gebze Banliyö hattındaki seferlerin iki istasyon arasında toplam 114 dakika sürmesi hedefleniyor.

Son dakika.. Merakla beklenen hattın test sürüşü yapıldı

Son dakika.. Merakla beklenen hattın test sürüşü yapıldı

Son dakika.. Merakla beklenen hattın test sürüşü yapıldı

Son dakika.. Merakla beklenen hattın test sürüşü yapıldı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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