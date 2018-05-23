Son dakika.. Merakla beklenen hattın test sürüşü yapıldı!
Çalışmaların devam ettiği Halkalı Gebze Banliyö hattı için bugün test sürüşü yapıldı. Test sürüşünde makinist koltuğunda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan vardı.
Test sürüşünün yolcuları da gazeteciler ve bakanlık çalışanları oldu. Bu sabah Halkalı İstasyonuna gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, önce çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, ardından da eski tip bir trenin makinist koltuğuna geçerek, banliyö hattı için yeni döşenen rayları test etti. Halkalı’dan Kazlıçeşme’ye kadar yolu test eden Bakan Arslan, burada düzenlediği basın toplantısında çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Halkalı Gebze Banliyö hattının Aralık ayında bitirilip hizmete alınacağını söyleyen Bakan Arslan, “Metro kalitesinde banliyö hattı” olarak tanımladığı Halkalı Gebze arasındaki hattın Marmaray ile entegre olacağını belirterek,
“ Saatte 28 sefer yapılacak. Aşağıya yukarı 2 dakikada bir tren seferi olacak. Saatte 75 bin kişi tek yönlü taşınacak. Bu hat, günde karşılıklı olarak 1 Milyon 200 bin kişiyi taşıyacak. Halkalı Gebze Banliyö hattında 38 istasyonumuzun yapımı devam ediyor. 43 istasyonla 77 km’lik güzergahta hizmet vereceğiz. Söğütlüçeşme, Halkalı ve Bakırköy istasyonlarımız ana hatlarımıza da hizmet verecek”dedi. Halkalı Gebze Banliyö hattındaki seferlerin iki istasyon arasında toplam 114 dakika sürmesi hedefleniyor.
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