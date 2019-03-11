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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.03.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Merakla beklenen hatla ilgili önemli açıklama: Hiçbir eksiklik yok

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Merakla beklenen hatla ilgili önemli açıklama: Hiçbir eksiklik yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Necdet Sümbül, "Yarın açılacak Gebze-Halkalı hattıyla ilgili iddiaların doğru olmadığını, bu hattın çalışmasını etkileyecek hiçbir eksikliğin olmadığını belirtmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi açılış öncesinde doğru olmayan, asılsız haberler gündeme taşınarak kamuoyunda rahatsızlık, güvensizlik, endişe verici bir algı oluşturulmak istenmektedir" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Necdet Sümbül, "Yarın açılacak Gebze-Halkalı hattıyla ilgili iddiaların doğru olmadığını, bu hattın çalışmasını etkileyecek hiçbir eksikliğin olmadığını belirtmek istiyoruz." dedi.

Sümbül, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gebze-Halkalı banliyö hatlarının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından işletmeye açılacağını bildirdi.

Sümbül, "Her zaman olduğu gibi açılış öncesinde doğru olmayan, asılsız haberler gündeme taşınarak kamuoyunda rahatsızlık, güvensizlik, endişe verici bir algı oluşturulmak istenmektedir. Bu vesile ile siz basın mensuplarını ve sizin aracılığınızla da kamuoyunu doğru bilgilendirmek ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle yarın açılacak Gebze-Halkalı hattıyla ilgili iddiaların doğru olmadığını, bu hattın çalışmasını etkileyecek hiçbir eksikliğin olmadığını belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı
İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı

Bu tür önemli projelerin öncesinde olduğu gibi bu projede de uluslararası kuruluştan “İşletmeye Uygunluk Belgesi” alınmış olup, güvenli olarak işletilebilir konumda bulunduğunu belirten Sümbül, iddia edilenin tersine, güzergah üzerindeki tüm alt sistemlere ait testlerin uzun zamandan beri yapıldığını bildirdi.

Sümbül, özellikle sinyalizasyon testlerinin 27 Aralık 2018 tarihinden itibaren tren kullanılarak gerçekleştirildiğini dile getirerek, bu kapsamda, sinyalizasyon ve haberleşme sistemlerinin yazılımının, yol boyu ekipmanları, araç üstü ekipmanları ile iletişiminin doğrulanması için her gün 24 saat süren testler yapıldığını aktardı.


Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri dün gerçekleşti. Hat bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri dün gerçekleşti. Hat bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

"GÜVENLİ OLMADIĞINA DAİR TÜM İDDİALAR ASILSIZDIR"
Tüm bu testlerde istenilen seviyeye gelindikten sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık tarafından kullanılacak sefer tarifesine göre 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren deneme sürüşlerine de başlandığını bildiren Sümbül, yapılan tüm ön testlerde ve deneme sürüşlerindeki amacın sistemin tarifesine uygun olarak, güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü ve sorunların tespit edilerek işletmeye başlamadan önce bunların giderilmesi olduğunu ifada etti.


Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,
Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,

Dünyada, benzer tüm projelerde bu sürecin yaşandığını vurgulayan Sümbül, şunları kaydetti:
"Basında yer alan iddialara cevap vermek gerekirse dünyada demir yolu projelerinin işletmeye uygunluğu konusunda sertifika vermeye yetkili, az sayıda akredite olmuş bağımsız kuruluş bulunmaktadır. Bizim projemizde bağımsız denetleyici kuruluş olan TÜV Süd firması, tüm tasarım, imalat ve test verilerini inceleyerek Sinyalizasyon Sistemi için sertifika vermiştir. Dolayısıyla, sistemin güvenli olmadığına dair tüm iddialar asılsızdır. Biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu sertifikayı almadan bu tren hattını işletmeye almayız. Halkalı-Gebze arasında işletmeye alınacak Marmaray’da toplam fiili olarak 171 makinist görev yapmaktadır. 27 Aralık tarihinden itibaren trenli testler yapılmakta olup, makinistler, güzergah üzerindeki testlerde, gerek trenlere, gerekse hat geometrisine hakimiyet kazanmışlardır.
Projede görev alan makinistlerimize uygulamalı eğitim verilmiştir. Özellikle, deneme sürüşlerinde, tüm güzergahta gerçekleştirilen tren döngülerinde, işletmede görev yapacak makinist ve diğer personel, işbaşı eğitim ve deneyim kazanma sürecini başarıyla tamamlamıştır. Maltepe OCC kumanda merkezinde görev yapacak TCDD personeli için görev tanımları ve prosedürler hazırlanmış, gerek teorik ve gerekse iş başı eğitimleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. TCDD 2013 yılından itibaren, Marmaray’ın Boğaz Geçişi kesiminde, sinyalizasyon ve diğer işletme sistemlerinin kumandası konusunda büyük bir deneyim kazanmıştır."


YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLARHalkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,
YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR<br><br>Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,

 "SİNYAL SİSTEMİ İÇİN TÜV SÜD UYGUNLUK SERTİFİKASI ALINMIŞTIR"
Necdet Sümbül, yetişmiş bu personelin Gebze-Halkalı sisteminde görev alacağını belirtti. Marmaray sisteminde 2 hat üzerinde yapılacak banliyö işletmesi için CBTC sinyal sistemi, 3. hat üzerinde ise Şehirlerarası Hızlı Tren için ERTMS (European Rail traffic Management System) sinyal sistemi sağlandığı bildirdi.


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Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze

Sümbül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sistemlerde, hat geometrisine göre ve yol boyu sinyal ekipman yerleşimine uygun olarak işletme hızları belirlenmiş olup, frenleme mesafesinin yetersiz olduğu iddiası mesnetsizdir. Aylardan beri gerek banliyö ve gerekse ERTMS sistemi ile çalışan trenlerle hat üzerinde yapılan testlerde, sistemin kabul kriterlerine uygunluğu ölçümlendirilmekte ve raporlanmaktadır. Banliyö trenleri CBTC-İletişim tabanlı tren kontrol sinyalizasyon sistemi ile çalışacaktır. Bu sistem her türlü alt fonksiyonu ile işlevseldir ve yapılan testler ve deneme sürüşlerinden de başarıyla geçmiştir. Ayrıca gerek ERTMS gerekse CBTC sinyal sistemi için TÜV Süd Uygunluk Sertifikası alınmıştır.
Maltepe OCC Kumanda Merkezinde, hat üzerindeki tüm tren hareketleri, manevraları, tren sevk ve kabulleri izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Testler ve deneme sürüşlerinde, grafik ekranda oluşan bazı sorunlar tespit edilerek bunlar yazılımda düzeltilmiştir. Zaten, yolcusuz yapılan tüm bu sürüşlerin ve deneme seferlerinin amacı, sistemdeki aksayan noktaların tespit edilerek, ivedilikle bertaraf edilmesinin sağlanmasıdır. Bu süreç de, tüm diğer benzer sistemlerde yaşandığı ve olması gerektiği gibi yürütülmüş ve sistem güvenliği konusunda hiçbir sorun olmadığı da belgelenmiştir. Hat üzerinde makasların tümünde otomatik makas motorları mevcut olup hepsi, sistem üzerinden kontrol edilmektedir. Makasçı ile tanzim edildiği iddia edilen makaslar, trenlerinin park edileceği depo sahalarıdır."

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (11.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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