Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte zam oranları
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam oranları belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yapılan toplantılarda, 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Peki, memur zammı ne kadar oldu? İşte, memur ve memur emeklisine yapılan zam oranları.
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisini ilgilendiren zam oranları, 28 Ağutos akşam saatlerinde açıklandı. 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair kararın açıklanmasının ardından, memur zammı oranı merak edilmeye başlandı. işte, memur ve memur emeklisine yapılan zam oranları hakkında bilgiler.
ZAM ORANLARI NE KADAR OLDU?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.
Memura zam oranı belli oldu. 2020 için yüzde 4+4, 2021 yılı için 3+3 olarak belirlendi.
HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ: 4+4
Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı.
2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.
Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.
Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.
Tarafların yasal olarak belirlenen müzakere süresinin son gününde de anlaşamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamıştı.
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