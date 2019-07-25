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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Memur-Sen’in teklifi: Seyyanen 200 TL, yüzde 8+7 zam

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Memur-Sen’in teklifi: Seyyanen 200 TL, yüzde 8+7 zam

AĞUSTOS ayı başında kurulacak olan toplu görüşme masası öncesi Memur-Sen de zam teklifini açıkladı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı istiyoruz” dedi. Teklif kabul edilirse, evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur statüsündeki bir çalışanın maaşı birinci altı ayda 3 bin 852 TL’den 4 bin 485 TL’ye, ikinci altı ayda da 4 bin 798 TL’ye çıkacak. Memur-Sen’in taleplerini alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, “Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz. 1 Ağustos’ta sizinle tekrar bir araya geleceğiz. Varacağımız noktanın herkes için makul bir sonuç olacağını umuyorum” dedi.

GELİR VERGİSİ SABİTLENSİN

Memur-Sen’in hem yetkili konfederasyon ve hem de hizmet kollarının tamamında yetkili sendika olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: “200 lira seyyanen zam yoluyla en düşük ve en yüksek devlet memuru maaşı arasındaki makasın oransal zam yoluyla açılması durumunu regüle etmeyi, nispeten düşük maaş alan kamu görevlilerine bu yolla ilave maaş-gelir artışı öngörüyoruz. Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, süreli-süresiz sözleşmeli ayırımı da, sözleşmeli personel istihdamı ayıbı da son bulmalı. Gelir vergisi yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı ya da yüzde 15’i aşan kısım kamu işverenince tazmin olunmalı. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da kamu görevlilerine 754 lira kreş yardımı yapılmalı.”

BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLSİN

Yalçın, kıdem aylığında ve yan ödeme puanlarında ve bunların hesaplanmasına esas katsayılarda artış talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Eş yardımı 295 liradan 576 liraya, çocuk yardımı 35-70 liradan 144 liraya yükseltilmeli. Giyecek yardımının kapsamı genişletilmeli ve yardım nakdi olarak ödenmeli anlayışını masaya taşıyor, bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 lira giyim yardımı istiyoruz. Servis hizmetinden tüm kamu görevlilerinin yararlandırılmasını, servis hizmeti sunulamaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılmasını teklif ediyoruz. Yemek servisi hizmetinin kapsamının genişletilmesini, yemek verilmeyen iş yerlerindeki kamu görevlilerine öğün başına yemek ücreti ödenmesini istiyoruz. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi bu toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine de verilmeli, bayram öncesi kamu görevlilerinin eline 2 bin 630 lira tutarında bayram ikramiyesi geçmeli.”

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