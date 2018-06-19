Mehmet Şimşek'ten son dakika dolar açıklaması
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dolar/TL'deki hareketlilik ile ilgili olarak, "Küresel bir dalga, ülkemize özgü değil" değerlendirmesini yaptı.
Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu;
Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.
Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.
Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz.
Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 19 Haziran 2018
Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.
Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz. https://t.co/pYA5kgcohp
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