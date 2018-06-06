Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası belirsizliğin azalacağını söyledi. Şimşek "Biz durduk yere mi OHAL ilan ettik. Türkiye, OHAL'e mecbur bırakıldı. İlk fırsatta burada da normalleşme olacak" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Biz son 10 yılda 8.8 milyon kişiye iş bulduk. Avrupa Birliği'nde bu rakam 5.7 milyon kişi" dedi.
İHA'nın haberine göre Şimşek "Biz durduk yere mi OHAL ilan ettik. Türkiye, OHAL'e mecbur bırakıldı. İlk fırsatta burada da normalleşme olacak." ifadelerini kullandı.
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