‘Mecburen et almak zorunda kalıyoruz’

Ülkelerin siyasi olarak birbiriyle alışveriş yapmak zorunda olduklarının altını çizen Fakıbaba, şöyle devam etti: “Gittiğiniz ülkede diyorlar ki ‘Sizden bu kadarlık mal alıyoruz, siz bizden ne alacaksınız?’ Bu en fazla et konusunda oluyor. Mecburen bir şeyler almak zorunda kaldığınızda et gündeme geliyor. Süt ve su ürünlerini ilk defa duyuyorum. Süt ve su ürünleriyle ilgili bizim bilgimizde böyle bir konu yok ama et ile ilgili konuşulduğunu biliyorum. Genelde halkın sandığı gibi Türkiye’nin et ihtiyacından değil, siyasi amaçlı olarak veya ihracat yaptığınız ülkelerden ithalat da yapmak zorunda olduğunuzdan dolayı bazı kalemlerde ister istemez bazen böyle şeyler gündeme gelebiliyor.”