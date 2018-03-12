Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>‘Mecburen et almak zorunda kalıyoruz’

‘Mecburen et almak zorunda kalıyoruz’

Hürriyet Haber
12.03.2018 - 22:55 | Son Güncelleme:

RUSYA Tarım Bakanı Alexander Tkachev’in, Türkiye’ye et, süt ve balık ihraç etmeye hazırlandıklarına ilişkin açıklaması ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Bakan Eşref Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının böyle bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Ülkelerin siyasi olarak birbiriyle alışveriş yapmak zorunda olduklarının altını çizen Fakıbaba, şöyle devam etti: “Gittiğiniz ülkede diyorlar ki ‘Sizden bu kadarlık mal alıyoruz, siz bizden ne alacaksınız?’ Bu en fazla et konusunda oluyor. Mecburen bir şeyler almak zorunda kaldığınızda et gündeme geliyor. Süt ve su ürünlerini ilk defa duyuyorum. Süt ve su ürünleriyle ilgili bizim bilgimizde böyle bir konu yok ama et ile ilgili konuşulduğunu biliyorum. Genelde halkın sandığı gibi Türkiye’nin et ihtiyacından değil, siyasi amaçlı olarak veya ihracat yaptığınız ülkelerden ithalat da yapmak zorunda olduğunuzdan dolayı bazı kalemlerde ister istemez bazen böyle şeyler gündeme gelebiliyor.”

Etiketler: Alexander Tkachev , Rusya , gazetehaberleri , Ekonomi
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri