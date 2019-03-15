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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
15.03.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Martı Projesi'nin ilk etabı açıldı

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'Martı Projesi' olarak bilinen ve daha sonra revize edilen Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı bu sabah hizmete girdi. İlk vapur seferi 06.45'te yapıldı. Kabataş iskelesine yanaşan vapur, burada bekleyen yolcuları alarak Adalar'a doğru hareket etti.

Yapımına 2016 yılının Temmuz ayında başlanan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı tamamlanarak bu sabah hizmete girdi. Şehir Hatları'nın gemileri Kabataş iskelesinden Boğaz ve Adalar seferleriyle hizmet vermeye başladı. İlk vapur saat 06.45'te Kabataş iskelesine yanaştı. Burada bekleyen yolcuları alan vapur daha sonra Adalar'a doğru yola çıktı.

Martı Projesinin ilk etabı açıldı
Projenin 2. Etabı Ekim 2020'de tamamlanacak. İkinci etabın tamamlanmasıyla İDO ve BUDO gemileri de burayı kullanacak. Ayrıca boğaz gezisi yapan turistik tekneler de kompleksi kullanacaklar.

Martı Projesinin ilk etabı açıldı

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