Mars’tan Türkiye’ye yatırıma devam

2016 yılında 800 milyon dolarlık yatırımla Mars sinemalarını satın alarak Türkiye’ye giriş yapan Güney Koreli CJ CGV 5 yıl içinde 200 milyon dolarlık daha yatırım yapacağını açıkladı. CGV Group Türkiye’yi üs yaparak buradan Avrupa’ya yayılmayı da hedefliyor. Şirketin planları arasında 2020 yılında halka arz da yer alıyor. Türkiye’de özellikle Doğu ve Günüydoğu’da açacakları yeni sinemalarla büyüyeceklerini ifade eden CGV Mars Entertainment Group CEO’su Dong Won Kwak, “Daha önce sinema olmayan illerde de açılışlar yaptık. Erzurum, Şanlıurfa, Adıyaman, Çorum, Yozgat gibi birçok şehirde Cinemaximum markası ile yer aldık. Son olarak, 2018 Eylül ayında Bingöl’de ilk Mardin’de ikinci sinemasını açarak bölgeye yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi. Bu illerde açılan sinemalara kâr amacı gütmediklerini ifade eden Kwak, CGV Mars Entertainment Group’un kültürel gelişmişliğin bir göstergesi olan sinema izleme kültürünü Türkiye’nin her iline yaymayı ilke edindiğini söyledi. Kwak, Türkiye’de kişi başına yıllık sinema izleme oranın 0.8 olduğuna dikkat çekerek, “Kore’de bu oran 4.5. Avrupa’da ise 2-2.5 arasında. Hedefimiz Türkiye’de de bu oranı 2-2.5’e kadar çıkarmak” diye konuştu.

HEDEF ANADOLU

Dünyanın 5. büyük sinema zinciri olan Güney Koreli CJ CGV Group’un Güney Kore’nin başkenti Seul’de üst düzey yöneticilerin gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Kwak, “800 milyon dolar değerinde olan yatırımımız Koreli bir şirketin Türkiye’ye bugüne kadar yaptığı en büyük yatırım. İki yılda 224 milyon lira yatırım yaptık. Beş yılda 200 milyon dolar daha yatırım planlıyoruz” dedi. 4DX ve CGV Future Business CEO’su Byung Hwan Choi ise “Türkiye’ye önemli bir yatırım yaptık. Ne kadar çok risk alırsanız geri dönüşü o kadar çok olur diye düşündük. Şimdi Anadolu’ya yoğunlaşacağız. İçerik üretimine ağırlık vereceğiz. Evet şimdi durum biraz daha belirsiz, kur krizi var ama sinemayı kurtaracak olan döviz kuru değil, iyi hikayeler ve iyi içerik. Bunları bir araya getirirsek Türkiye sinema piyasası gelişir” dedi. Türkiye’nin içinde bulunduğu kur krizini yakında atlatacağına değinen Choi, “Türkler zorluklardan nasıl çakacağını bilen yüce bir millet. Jeopolitik konumundan dolaylı hep spot ışıkları altında olan bir ülke. Türkiye eskisi gibi uyanışa geçecek” dedi.





TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ

Osmanlı gibi bir geçmişi olan bir ülkenin umut verdiğini anlatan Choi, Türkiye’nin güzel tarihi hikayeler, umut veren bir sektör ve geniş coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de iyi yapımcılar var, ellerinden tutacağız, onların iyi projelerini destekleyeceğiz. Dizi ihracı konusunda işbirliği yapacağız” diye konuştu. Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik durumun düşüncelerini değiştirmediğini söyleyen Choi, uzun dönemli planlar yapan bir şirket olduklarını ve Türk piyasasına güvendiklerini dile getirdi.

BORCUMUZU ÖDEMEK İSTİYORUZ



4DX ve CGV Future Business CEO’su Byung Hwan Choi ise, “Türkiye’ye geldikten sonra Türkiyeli olduk. 70 yıl önce Türk kuvvetleri bize destek oldu. Bunu unutmayız. Borcumuzu geri ödeme çabasındayız. Bizler 10 yılda bir bulunduğumuz ülkede ekonomik güçlüklerle karşılaşıyoruz. Buna alışığız. Hükümetin yabancı şirketlere karşıladığı avantajları memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümet yetkilileri ile Anadolu’ya yatırım yapma konusunu konuştuk” dedi.

DÜNYAYA TÜRK MISIRI VE SİNEMA KOLTUĞU

2018’in ilk yarısında Cinemaximum markası ile 38 ile yaygınlaşan şirketin 100. sinemayı Ankara Atakule’de açacaklarını söyleyen Dong Won Kwak, halen 884 salon ve 121 bin 348 koltuk ile sinemaseverlere hizmet verdiklerini anlattı. Şirket, 2017’de 10 yeni lokasyon için 124 milyon TL üzerinde, 2018’de 100 milyon TL yatırım yaptı. 5 yıl içerisinde 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini anlatan Kwak, “Kore-Vietnam, Endonezya ve Rusya’ya Türk mısırını satacağız. Ayrıca Rusya başta olmak üzere dünyaya Bursa’da üretilen sinema koltuklarını ihraç edeceğiz” dedi.





SABAH UYANIYORUM TÜRKİYE’YE BAKIYORUM

2 ay önce Türkiye’ye geldiğini söyleyen CGV Global CEO’su Seo Jung da içinde bulunulan ekonomik sıkıntının atlatılacağını söyledi. Jung, “Türkiye’de bulunduğum günlerde dolar 7 TL’ye çıkmıştı. Türkiye coğrafi konumu itibariyle her zaman spot ışıkları altında oldu. Osmanlı topraklarını idare etmeyi başarmış bir toplum. 100 yıl sonra Türkiye bir uyanışa geçecek Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasında çok önemli bir lokasyonda çok önemli bir ülke olacak. Bunu Thomas Frideman kitabında yazdı” dedi. Türkiye’deki 80 milyon kişinin 80 milyon aşk demek olduğuna dikkat çeken Jung, “Çok hikaye var Türkiye’de kamerayı nereye koysan film olur. 2017’de sinema seyircisinde yüzde 20 artış oldu. Ve bu ağırlıklı olarak Anadolu’daydı. Bu da bizin rotayı oraya çevirmemize vesile oldu. Son iki yılda en fazla yatırım yaptığımız ülke Türkiye’dir. Kore-Vietnam, Endonezya ve Rusya’ya Türk mısırını satacağız. 2018’de 2 milyar dolar ciro hedefliyoruz. Bunun yüzde 10’u Türkiye’den gelecek. İyi fikri olan yatırımcıları destekleyeceğiz” dedi.