Markalı jean üretiminde dünyada ilk 5’te

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Elif ERGU
25.04.2018 - 22:08, Son Güncelleme:

Markalı jean üretiminde dünyada ilk 5’te

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Markalı jean üretiminde dünyada ilk 5’te

KALE Grubu’nun düzenlediği Kale Talks’un bu yılki ilk konuğu Mavi Jeans’in CEO’su Cüneyt Yavuz oldu. Kendi alanında fark yaratmış, dönüşüm sağlamış, ilham verici başarı öykülerini Kale Talks’ta ağırlayan Kale Grubu, “ezber bozan” kişileri ve markaların serüvenlerini paylaşmayı amaçlıyor. Kale Talks etkinliğinde Mavi’nin 27 yıllık yolculuğunu anlatan Cüneyt Yavuz, Mavi’nin Türkiye’de yüzde 58 pay ile “jean” denince akla ilk gelen marka olduğunu söyledi. Yavuz, markalı jean üretiminde dünyada ilk 5’e girdiklerini, dijital çağın perakendecisi olduklarını anlattı.

Mavi’nin 35 ülkede 5 bin 500 satış noktası ve 425 “monobrand” mağazayla hizmet veren, karlı büyümeyi Türkiye’de olduğu kadar yurtdışı pazarlarda da istikrarlı bir şekilde sürdüren bir şirket olduğunu anlatan Yavuz, “2017’de bulunduğumuz tüm ülkelerde perakende, toptan ve e-ticaret olmak üzere, tüm satış kanallarında hem jean hem de lifestyle ürün kategorilerinde hedeflediğimiz büyümeye ulaştık. Konsolide gelirlerimiz yüzde 36 oranında artarak 1.78 milyar lira, net kârımız ise yüzde 74 artışla 90 milyon lira oldu” dedi.

Mavi’nin 2017’de 1.2 milyon yeni müşteri kazandığını anlatan Yavuz, şöyle konuştu: “CRM programında 6.5 milyon müşteriye ulaşan, bunun 4.7 milyonunun son 2 yılda aktif olduğu bir müşteri yapısı olan Mavi’nin müşterilerinin yüzde 65’i de 35 yaşın altında.”

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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