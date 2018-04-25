Markalı jean üretiminde dünyada ilk 5’te
KALE Grubu’nun düzenlediği Kale Talks’un bu yılki ilk konuğu Mavi Jeans’in CEO’su Cüneyt Yavuz oldu. Kendi alanında fark yaratmış, dönüşüm sağlamış, ilham verici başarı öykülerini Kale Talks’ta ağırlayan Kale Grubu, “ezber bozan” kişileri ve markaların serüvenlerini paylaşmayı amaçlıyor. Kale Talks etkinliğinde Mavi’nin 27 yıllık yolculuğunu anlatan Cüneyt Yavuz, Mavi’nin Türkiye’de yüzde 58 pay ile “jean” denince akla ilk gelen marka olduğunu söyledi. Yavuz, markalı jean üretiminde dünyada ilk 5’e girdiklerini, dijital çağın perakendecisi olduklarını anlattı.
Mavi’nin 35 ülkede 5 bin 500 satış noktası ve 425 “monobrand” mağazayla hizmet veren, karlı büyümeyi Türkiye’de olduğu kadar yurtdışı pazarlarda da istikrarlı bir şekilde sürdüren bir şirket olduğunu anlatan Yavuz, “2017’de bulunduğumuz tüm ülkelerde perakende, toptan ve e-ticaret olmak üzere, tüm satış kanallarında hem jean hem de lifestyle ürün kategorilerinde hedeflediğimiz büyümeye ulaştık. Konsolide gelirlerimiz yüzde 36 oranında artarak 1.78 milyar lira, net kârımız ise yüzde 74 artışla 90 milyon lira oldu” dedi.
Mavi’nin 2017’de 1.2 milyon yeni müşteri kazandığını anlatan Yavuz, şöyle konuştu: “CRM programında 6.5 milyon müşteriye ulaşan, bunun 4.7 milyonunun son 2 yılda aktif olduğu bir müşteri yapısı olan Mavi’nin müşterilerinin yüzde 65’i de 35 yaşın altında.”
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