Manisa Yunusemre TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Manisa Yunusemre Akgedik TOKİ kura sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. 18 Haziran ve 06 Temmuz arasında başvuruları alından Manisa Akgedik TOKİ evleri için kura tarihi, 16 Temmuz olarak belirlenmişti. Manisa TOKİ kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, Manisa Yunusemre TOKİ kura sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

TOKİ Manisa Yunusemre kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

KURA SONUÇLARI SONRASI İŞLEMLER NELER OLACAK?

Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.



Sözleşme aşamasında ibraz edilecek belgeler aşağıda belirtilmektedir.



-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ile adrese dayalı kayıt sistemine göre



alınacak olan Manisa İli Yunusemre ve Şehzadeler İlçeleri sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.)



Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.



Sözleşme imzalama işlemleri sırasında evrak getirmeyen, Sözleşme imzalamayan, peşinatını yatırmayan, banka komisyonu ödemeyen hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek ödenen peşinat ve taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.



Konutlar, anahtar teslim tarihinden 1 (Bir) yıl sonrasına kadar üçüncü kişilere devredilemeyecektir.



Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

ÇEKİLEŞE KATILANLARDA HEYECAN HAKİMDİ

Yunusemre Belediyesinin TOKİ işbirliğiyle kentteki konut sorununu çözmek için hayata geçirdiği 5 bin 500 konutluk Yunuskent Toplu Konut Projesinin 2. Etabının kura çekimlerine başlandı. Şehit aileleri ve gazilerden başvuran 17 kişinin kura dışı hak sahibi olduğu törende isimleri kurayla çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.



5 bin 500 konutluk Yunuskent Toplu Konut Projesinin 2. Etap kura çekimleri Atatürk Spor Salonunda başladı. 3+1 konutların kura çekimiyle başlayan törende yarın da 2+1 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 1062 adet 3+1, 438 adet de 2+1 konutun kurası çekilerek hak sahipleri belirlenmiş olacak.

“Sürekli göç alan bir şehir”



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre bir sanayi kenti. Bizim organize sanayi bölgesinde, Muradiye Sanayi Bölgesinde ve küçük ölçekli sanayi, ayakkabıcılar, tekstilciler, orta ölçekli, bütün bu sanayi bölgelerinde şuanda 70 bin kardeşimiz, işçi kardeşimiz var. Bunun yaklaşık yüzde 70’i Yunusemre’de oturuyor. Şehzadeler’de oturan kardeşlerimiz var. İzmir’den gelip giden insanlar var. Diğer komşu ilçelerden gelip sanayide çalışan yüzlerce, binlerce işçi kardeşimiz var. özellikle evi olmayan bugün de böyle, geçen teslimini yaptığımız bin 100 konutta da öyleydi, hiç evi olmayan insanlar bundan faydalansın demiştik. Sağ olsunlar TOKİ’nin idarecileri ve başkanı da uygun gördü, bizim talebimiz buydu. Şuanda bin 500’den fazla konut için müracaat eden 9 bin vatandaşımız var. Bunların hiçbirinin evi yok. 5 binden fazlası 3+1 konutlar için 3 binden fazla vatandaşımız da 2+1 konut için müracaat etmiş durumdalar. Yarın da inşallah 2+1 konutların kurasını çekeceğiz. Amacımız bütün hemşehrilerimizi, evi olmayan bütün kardeşlerimizi ev sahibi yapmak. Yunusemre göç alıyor, Yunusemre’nin nüfusu yaklaşık her yıl 9 bin 10 bin artıyor. Biz göreve geldiğimizde 190 bin olan nüfus bugün 240 bini geçti. Dolayısıyla hem Şehzadeler hem Yunusemre gelişiyor, büyüyor, Manisa büyüyor. Tarımla beraber sanayi hızla gelişiyor. Göç alan bir şehiriz. Başta Yunusemre olmak üzere göç alıyoruz. İş umuduyla şehrimize Türkiye’nin her yerinden geliyorlar, yerleşiyorlar. Başta istihdam sorunu olmak üzere, konut sorunu ve diğer sosyal sorunları çözmek başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının görevidir diye düşünüyorum. Yunusemre Belediyesi olarak TOKİ ile görüşerek hem Şehzadeler hem Yunusemre’de en az bir yıldır oturan insanlarımızın bu kuraya müracaat etmesinin uygun olacağını düşündük. TOKİ de bunu böyle uygun gördü. Zannediyorum yüzde 60-70’i Yunusemre’de oturuyor. Yüzde 30-40 civarında da Şehzadeler’den gelen kardeşlerimiz burada. İnşallah bu projeler devam ediyor, devam edecek. Bunun arkasından 3. Etap, 4. Etap çalışmalarımız gelecek” dedi.

“40 yılda yapılacak hizmetler 4 yılda yapıldı”

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise, "İlçemizin dört bir yanında kırsal altyapı çalışmalarından başlayarak spora, eğitime, kültüre, sağlığa kadar pek çok hizmette bakanlıklarımızın ilçe teşvikleriyle beraber hizmetlere omuz veriyor, kendi görevi olsun, olmasın birçok görevin yapımını doğrudan ya da diğer kurumlarımız iş birliği içerisinde gerçekleştiriyor. Bugün itibariyle 4 yıllık bir belediyenin yapabileceğinin çok üzerinde hizmetler yapıldı. 40 yıllık bir dönemde bile bu hizmetleri gerçekleştiremeyen pek çok idarenin olduğunu sizler de biliyorsunuz" diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilere öncelik

Yapılan konuşmaların arkasından kura çekimine tabi tutulmadan hak sahibi olan 17 şehit ailesi ve gaziye hak sahipliklileri teslim edildi. Yapılan kura çekiminde ise 53 kontenjan ayrılan engelli vatandaşların kura çekimi yapıldı. Kurada ev çıkan vatandaşların mutlulukları ise gözlerinden okundu. İlk kez bir ev sahibi olabilmek için kuraya katılan ve ev çıkan vatandaşlardan Firdevs Bulut heyecandan konuşamazken eli Ali Bulut, Daha önce başvurmuştuk ancak çıkmamıştı. Bu defa nasip oldu. Allah herkese nasip etsin” derken kurada ev çıkan bir diğer engelli vatandaş Serdar Demirel de çok mutlu olduğunu ve duygularını ifade etmekte zorlandığını söyledi.



Kura Çekim Törenine Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve eşi Melek Çerçi, TOKİ yetkilileri, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal ve çok sayıda başvuru sahibi katıldı.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 523 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent’te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.