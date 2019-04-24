Makine imalatçıları yeni başkanını seçti
Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB) İstanbul’da gerçekleştirilen seçimli 17. Olağan Genel Kurulu’nda Simge Group ve E-Mak Makine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, MİB’in yeni dönem başkanı seçildi.
Gencer, 3 yıldan bu yana başkanlık görevini sürdüren Ahmet Özkayan olmak üzere, tüm üyelere ayrı ayrı teşekkür ettiği konuşmasında geçen ortalarında mali piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen makine sektörünün yılı, ihracata ağırlık vererek ve büyüyerek kapatmayı başardığını ancak makine ihtiyacının çok önemli bir bölümünün hala ithalat ile karşılandığını hatırlattı. Gencer, “Geçen yıl sektörün toplam ihracatı 16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda ihracatını en fazla arttıran sektör olarak ön plana geldik. Bununla övünebiliriz. Unutmamamız gereken bir unsurda, halen makine ihtiyacımızın çok önemli bir bölümünü yani 30 milyar dolar ithalat ile karşılıyor olmamızdır. Bunun nedeni maalesef havaların iyi olduğu dönemde çatıyı tamir etmemiş olmamızdır. Büyümemizin çok yüksek olduğu dönemde iç piyasada, Türk markalı ürünlere yönelik yeterince pozitif ayrımcılık yapmadık; konuyu gündeme taşıyanları ‘korumacılık’ yapmakla suçladık. Geldiğimiz noktada, dış pazarlarda korumacılıkla mücadele ediyoruz. Makine sektörümüz için bu süreçteki değişime uyum yaşamsal öneme sahiptir. Yani Türk markalarını yaşatmak için ne yapılması gerekiyorsa biz de bunu yapabilecek cesarette olmalıyız” dedi.
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