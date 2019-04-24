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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Makine imalatçıları yeni başkanını seçti

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Makine imalatçıları yeni başkanını seçti

Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB) İstanbul’da gerçekleştirilen seçimli 17. Olağan Genel Kurulu’nda Simge Group ve E-Mak Makine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, MİB’in yeni dönem başkanı seçildi.

Gencer, 3 yıldan bu yana başkanlık görevini sürdüren Ahmet Özkayan olmak üzere, tüm üyelere ayrı ayrı teşekkür ettiği konuşmasında geçen ortalarında mali piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen makine sektörünün yılı, ihracata ağırlık vererek ve büyüyerek kapatmayı başardığını ancak makine ihtiyacının çok önemli bir bölümünün hala ithalat ile karşılandığını hatırlattı. Gencer, “Geçen yıl sektörün toplam ihracatı 16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda ihracatını en fazla arttıran sektör olarak ön plana geldik. Bununla övünebiliriz. Unutmamamız gereken bir unsurda, halen makine ihtiyacımızın çok önemli bir bölümünü yani 30 milyar dolar ithalat ile karşılıyor olmamızdır. Bunun nedeni maalesef havaların iyi olduğu dönemde çatıyı tamir etmemiş olmamızdır. Büyümemizin çok yüksek olduğu dönemde iç piyasada, Türk markalı ürünlere yönelik yeterince pozitif ayrımcılık yapmadık; konuyu gündeme taşıyanları ‘korumacılık’ yapmakla suçladık. Geldiğimiz noktada, dış pazarlarda korumacılıkla mücadele ediyoruz. Makine sektörümüz için bu süreçteki değişime uyum yaşamsal öneme sahiptir. Yani Türk markalarını yaşatmak için ne yapılması gerekiyorsa biz de bunu yapabilecek cesarette olmalıyız” dedi.

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