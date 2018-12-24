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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
24.12.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Makine ihracatında hedef pazar paylarını artırmak

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Makine ihracatında hedef pazar paylarını artırmak

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatını 15,7 milyar dolara taşıyan makine sektöründe ABD, Rusya, Japonya ve Güney Afrika pazarlarındaki ihracat payının artırılması hedefleniyor.

2018 yılının ilk 11 ayı itibarıyla ihracatını 15,7 milyar dolara taşıyan makine sektörü, yurt dışındaki pazar payının artırılması hedefiyle önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Avrasya bölgesinin en büyük sanayi fuarı olarak bilinen Win Eurasia ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) arasında imzalanan protokolle ABD, Rusya, Japonya ve Güney Afrika pazarlarındaki ihracat payının arttırılması hedefleniyor.

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden birleştirme ve kaynak teknolojilerine, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getiren fuar ile imalat sanayiine 360 derece bakış açısı sağlanacak. Söz konusu fuar 14 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Fuarda yer alacak olan MİB üyeleri, 2 binin üzerinde ulusal ve uluslararası markanın sahne aldığı, her yıl 75 binin üzerinde yerli ve yabancı sektör profesyonelinin ziyaret ettiği sanayi buluşmasında, Türkiye'nin üretimini ve Türkiye'nin makinacılarının geldiği noktayı Avrupa ve Asya pazarları ile paylaşacak. 2018 yılı Kasım ayı itibariyle Türk makinelerinin kilogram başına ortalama değeri, sektörün birinci pazarı olan Almanya’da 8,7 doları geçti. Türkiye 2018 yılı içinde serbest bölgeler dahil 222 ülkeye ihracat yaptı.

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