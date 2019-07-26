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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DİNÇER GÖKÇE
26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mahkemedeyken satıldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Mahkemedeyken satıldı

Konkordato davası devam eden Teknik Alüminyum’u, ABD’li AA Metals isimli şirket satın aldı. ABD’li şirket, 400 milyon liralık borcunu üstlendiği Teknik Alüminyum’un yüzde 100 hissesinin yeni sahibi oldu. Söz konusu satış, konkordato davası devam ederken el değiştiren ilk şirket olma özelliği taşıyor.

Türkiye’nin ilk alüminyum levha üreticisi olarak 1960 yılında kurulan Teknik Alüminyum San. AŞ,. sektörün köklü firmalarından biri. 133 dönüm üzerine kurulu şirket 2016 yılında en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasındaydı. Geçen yıl baş gösteren mali darboğazı aşamayan Teknik Alüminyum konkordato talep etmişti. Mahkeme şirketin talebini kabul etti, bu yılın başında bir yıllık kesin mühlet verdi. Şirket bu kararla birlikte rahat bir nefes alırken diğer yandan satış sürecine de hız verildi. 400 milyon dolar cirolı AA Metals’in sahibi Çin asıllı ABD vatandaşı Jack Cheng, Teknik Alüminyum’u satın almak için görüşmelere başladı. Bir danışmanlık şirketi aracılığı ile başlayan görüşmeler geçen Mart ayında olumlu sonuçlandı; taraflar el sıkışarak masadan kalktı. Anlaşmaya göre AA Metals, şirketin 400 milyon liralık banka ve piyasa borçlarını üstlendi.

Mahkemedeyken satıldı

ÖDEMELERE BAŞLADI

AA Metals yetkilileri, Teknik Alüminyum ile anlaşmaya vardıktan sonra bu kez, alacaklı şirket ve bankalar ile görüşmelere başlandı. Üç ay kadar süren bu görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Bankalara olan borçlar yapılandırıldı. Anlaşma sağlanması sonrası piyasaya olan borçların da 100 milyon liralık kısmı ödendi. AA Metals ile anlaşmanın sağlanması sonrası Teknik Alüminyum için açılan davadan feragat edildi. Mahkeme geçen 16 Temmuz’da şirketin talebi üzerine, verdiği konkordato kararını kaldırdı. Böylece Teknik Alüminyum 9 ay kadar sonra konkordato sürecinden çıkmış oldu. Teknik Alüminyum’un avukatı Şevket Çelik, “Bu satış Türkiye’de, konkordato davası devam edip de satılan ilk büyük şirket. Henüz ikinci bir örneği yok. Türkiye’de, konkordatoda olan şirketlere yönelik olumsuz bir algı var. Ancak, ABD başta olmak üzere birçok ülkede tersi bir durum söz konusu… Onlar, bu tür şirketleri aynı zamanda iyi bir fırsat olarak da değerlendiriyor” diye konuştu.

AA Metals Türkiye Temsilcisi Emre Paksoy ise, ABD ile Çin arasındaki gerilimin satış sürecini olumlu etkilediğini söyledi.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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