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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)
22.01.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Mahalleliyi dolandıran kuyumcuya 79 yıl hapis cezası

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Mahalleliyi dolandıran kuyumcuya 79 yıl hapis cezası

Küçükçekmece'de kuyumculuk yapan Saffet Ö'nün (60) kar payı vereceğini vaat ederek altın ve dövizlerini aldığı 8 kişiyi dolandırdığı 35 kişinin de güvenini kötüye kullandığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Saffet Ö.'yü "Dolandırıcılık" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 79 yıl hapis ve 138 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Saffet Ö. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Müştekilerin avukatı, "Suç subuta ermiştir. Zarar giderilmemiştir. Sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi. Saffet Ö.'nün avukatı da, müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini, müştekilerin müvekkilinden kar payı aldığını belirterek, "Müvekkilim bazı müştekilerin zararlarını gidermeye çalıştı. İyi niyetini sergiledi. Müvekkilimin önce beraatını, mahkeme aksi kanaatte ise lehine hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

79 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, sanık Saffet Ö'yü 8 müştekiye karşı "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 20 yıl hapis ile 32 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanık Saffet Ö.’ye 35 müştekiye karşı "Meslek, sanat, ticaret ve hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 58 yıl 3 ay hapis ve 105 bin TL adli para cezası verilmesine hükmedildi. Öte yandan sanık Saffet Ö. bir müştekiye yönelik "Meslek, sanat, ticaret ve hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan da 10 ay hapis cezası ile bin 500 lira adli para cezası verildi. Toplamda sanık Saffet Ö. 79 yıl bir ay hapis ile 138 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmış oldu.

İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2016 yılında meydana gelen olayda şüpheli Saffet Ö'nün kuyumcu dükkanı sahibi olduğu, 2002 yılından beri kuyumculuk yaptığı anlatılıyordu. Şüpheli Saffet Ö.'nün kar payı vereceğini vaat ederek müştekilerden altın ve dövizleri aldığı, müştekilerin vermiş olduğu altın ve dövizleri geri istediklerinde ise şüpheli Saffet Ö.'nün iade etmediği anlatılıyordu. İddianamede şüpheli Saffet Ö.'nün "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.

"DOLANDIRICILIK KASTIYLA HAREKET ETMEDİM. SUÇSUZUM"
Sanık Saffet Ö. daha önceki duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederek kendini şöyle savunmuştu:
"Ben kimseyi isteyerek bilerek dolandırmadım. 2009 yılında bir imalathane açtım, açmış olduğum bu iş yerinde işlerim düzgün gitmediği için sıkıntılar yaşadım. Afrika'dan beklentilerim olan altın gelmedi. Ankara'da da E.B. isimli kişi de 2,5 kilo altınım, İkitelli'de de S.T. isimli kişide 1,6 kilo altınım kaldı. Bunları çeviremediğim için ekonomik sıkıntıya düştüm. Kimseden onları dolandırmak kastı ile altın ya da para istemedim. Bilakis kendileri bana kar payı adı altında bunları bıraktılar.

Ben kendilerine kar payı veriyordum. Bunlardan bana sadece emanet bırakanlar da vardı. Afrika'dan beklentilerim gerçekleştiğinde tüm müştekilerin mağduriyetini gidermek istiyorum. Müştekiler bana para ya da altınlarını teslim ettiklerinde ben kendilerine fark ödüyordum, kendilerine her ay kar payı veriyordum. Bu şekilde bunları işletiyordum. Bir kısım müştekiler de altın ya da paralarını benim kasada güvende olması için bana bırakmışlardı. İşlerim kötü gittiği için bunları iade edemedim. Kendim de şu an sigortalı işçi olarak çalışıyorum. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim. Suçsuzum beratımı talep ederim."

 

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