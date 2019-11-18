Madende 15 milyar $ ihracat potansiyeli
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMIB) tarafından düzenlenen Hayatımız Maden Çalıştayı’nın üçüncüsü, İzmir’de ‘Sürdürülebilir Madencilik’ temasıyla gerçekleştirildi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya sektörün 15 sivil toplum kuruluşu ve maden sektörü profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda sektörünün gündemindeki konular masaya yatırıldı. Çalıştayda Türkiye’nin 4.7 milyar dolar olan maden ihracatını 15 milyar dolara çıkarılabilme potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekildi. Açılışta konuşan Şeref Kalaycı, “Ülkemizde çok çeşitli madenler var ancak karmaşık jeolojik yapımız maden armayı zorlaştırıyor. Ülkemiz madenler açısından zengin. Yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması ve değer zincirinin oluşturulması bakanlığımızın temel hedefi. Yeni maden kanunu çalışmalarımız da devam ediyor. Bu kanunu madencilik sektörüyle beraber çalışarak, el ele çıkaracağız” dedi.
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