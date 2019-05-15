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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Macaristan Türk yatırımcı ve turistlerin peşinde

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Macaristan Türk yatırımcı ve turistlerin peşinde

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis "Kurumlar vergisi çok düşük, maaşlar yüksek değil, iş gücü hazır. Ayrıca Avrupa Birliği'nde bulunuyoruz. Türk iş insanlarının Macaristan'da sunulan fırsatlardan yararlanmasını bekliyoruz" dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk yatırımcıları ülkesinde yatırım yapmaya, Türk turistleri de Macaristan'ı keşfe davet etti.

Matis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi durumda bulunduğunu, sadece yöneticiler açısından
değil, halklar arasında da sempati olduğunu söyledi. 

Viktor Matis, "İki ülkenin ortak tarihi var. Macaristan'da Osmanlı ve Türkiye ile ilgili ören yerlerini çok güzel koruyoruz. Hatta Gül Baba Türbesi restore edildi, Budapeşte'nin en güzel yerlerinden biri oldu. Budapeşte'nin bir özelliği de Türk hamamlarının oluşu. Budapeşte için 'bazı Türk şehirlerinden daha fazla Türk oldu.' diyebiliriz. Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri." dedi. 

HEDEF, TİCARET HACMİNİ 6 MİLYAR DOLARA YÜKSELTMEK 

Türkiye ile Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar atılmasını istediklerini dile getiren Matis, şöyle devam etti: 
"Ülkeler arasında ciddi potansiyel var. Geçen seneki ticaret hacmimiz 3 milyar dolar. Bu aslında çok büyük bir rakam değil, çok daha büyük rakamlara ulaşma şansımız var. Hedefimiz 6 milyar dolara ulaşmak. Bunun için iş birliği yapmamız lazım." 

Matis, Türk yatırımcıları Macaristan'a davet ederek, ülkesindeki yatırım fırsatlarının Avrupa'da sunulan fırsatların en iyisi olduğunu söyledi. Matis, "Kurumlar vergisi çok düşük, iş gücü hazır. Ayrıca Avrupa Birliği'nde bulunuyoruz. Türk iş insanlarının Macaristan'da sunulan fırsatlardan yararlanmasını bekliyoruz." diye konuştu. 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldiğini ve bu fırsatları anlattığını ifade eden Matis, olumlu dönüşler beklediklerini bildirdi. 

MACAR TURİSTTE YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENTİSİ 

Viktor Matis, Antalya'da turizm sektörü temsilcileriyle de görüştüklerini belirterek şunları kaydetti: 

"Macaristan ile Türkiye arasındaki 8. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'nı yaptık. Macaristan Seyahat Acenteleri Birliği ile Türkiye'deki turizm sektörü temsilcileri görüşmeler yaptı. Turizm açısından iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi üzerine çalıştık. Macaristan'dan geçen sene 120 bin kişi geldi, Antalya ve civarına. Bu, nüfusun her sene en az yüzde 1'inin Antalya'ya gelmesi demek. Bu yıl yüzde 50 artış bekliyoruz. Türkiye'den Macaristan'a giden turist sayısında ise düşüş var. Türk turistlerden kültür turizmine daha fazla ağırlık vermelerini istiyoruz." 

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