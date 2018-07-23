Maç biletlerini bu uygulama ile daha ucuza alabilirsiniz!
Denizbank, online cüzdan uygulaması 'fastPay' ile müşterilerine 25 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Stadı'nda oynanacak Sakaryaspor - Galatasaray hazırlık maçına indirimli bilet alma imkanı sunuyor. Biletini fastPay ile alacak futbolseverlere 5 TL iade ediliyor.
DÜNYA'NIN ilk bluetooth ödemesi olarak öne çıkan fastPay, DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılara da ulaşarak açık bir platform özelliği taşıyor. fastPay kullanıcıları, tüm bankalara ait kredi kartlarının da eklenebildiği bu mobil uygulama ile üye işyerlerinde cep telefonu ile ödeme yapabiliyor.
Günlük alışverişlerde ve e-ticaret ödemelerinde hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 para gönderme ve ATM'den tuşlara dokunmadan sesle para çekebilme özellikleri de sunuyor. fastPay; App Store, Google play ve Windows Phone Store'dan indirilebiliyor.
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