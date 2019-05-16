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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.05.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

M3 para arzı arttı

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M3 para arzı arttı

TCMB verilerine göre, 10 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 2,17 artışla 2 trilyon 297,2 milyar liraya çıktı.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,17 artarak 2 trilyon 297,2 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 10 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 2,17 artışla 2 trilyon
297 milyar 170 milyon 694 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 3 Mayısta 2 trilyon 248 milyar 326 milyon 208 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,52 azalarak 172 milyar 399 milyon 440 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 5,65 artışla 280 milyar 676 milyon 127 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,34 düşerek 784 milyar 763 milyon 401 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 5,22 artışla 835 milyar 716 milyon 716 bin lira oldu. 

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