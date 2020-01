LVMH nedir? LVMH markaları hangileridir?

LVMH, dünya çapında 150 binden fazla çalışana sahip olan ve onlarca markayı bir araya getiren holdingtir. 2018 yılı itibariyle 48,6 milyar Euro olan holding değeri, 2020 yılında katlandı.

Son birkaç yıldır online alışveriş platformu Amazon’un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oluyordu. 17 Ocak 2020 tarihi itibariyle ise Amazon’un hisselerinin yüzde 0,7 düşmesi ve LVMH’nin hisselerinin aynı oranda artması dünyanın en zengin isminin değişmesine sebep oldu.

LVMH sahibi Bernard Arnault, bir anda dünyanın en zengin insanı oldu.

Yaklaşık 60 tane alt şirketten oluşur ve her bir şirket birkaç tane prestijli markanın işletmecisidir. Bu kardeş şirketler büyük oranda kendi kendilerini yürütmektedirler. Moët et Chandon and Hennessy firmalarının birleşerek kurmuş olduğu grup konyak üretiminin lideri konumundadır. 1987 yılında'da Louis Vuitton ile'de mevcut grup çatısı altında birleşim gerçekleştirdiler.

LVMH MARKALARI HANGİLERİ?

LVMH, çatısı altında faaliyet gösteren lüks markalardan birisi de Louis Vuitton’dur. LVMH çatısı altında faaliyet gösteren diğer markalar da şu şekilde sıralanmaktadır; TAG Heuer, Zenith, Hublot, Bulgari, Dior, De Beers, Fred, Chaumet,Loewe, Celine, Kenzo, Givenchy, Berluti, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, StefanoBi, Donna Karan gibi markalardır.

