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Ekonomi
Haber Giriş: 20.01.2020 - 15:04,Son Güncelleme:/

LVMH nedir? LVMH markaları hangileridir?

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LVMH nedir? LVMH markaları hangileridir?

LVMH ya da tam adıyla Louis Vuitton Moët Hennessy olan holding, Fransa tabanlı kuruluşa sahiptir. Dünya çapında bilinirliğe sahip olan onlarca markayı bir araya toplayan LVMH, dünyanın en çok kar getiren ürünleri arasında yer almaktadır. Peki, LVMH markaları hangileridir? İşte, LVMH hakkında merak edilen bazı bilgiler

LVMH, dünya çapında 150 binden fazla çalışana sahip olan ve onlarca markayı bir araya getiren holdingtir. 2018 yılı itibariyle 48,6 milyar Euro olan holding değeri, 2020 yılında katlandı.

Son birkaç yıldır online alışveriş platformu Amazon’un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oluyordu. 17 Ocak 2020 tarihi itibariyle ise Amazon’un hisselerinin yüzde 0,7 düşmesi ve LVMH’nin hisselerinin aynı oranda artması dünyanın en zengin isminin değişmesine sebep oldu.

LVMH sahibi Bernard Arnault, bir anda dünyanın en zengin insanı oldu.

Yaklaşık 60 tane alt şirketten oluşur ve her bir şirket birkaç tane prestijli markanın işletmecisidir. Bu kardeş şirketler büyük oranda kendi kendilerini yürütmektedirler. Moët et Chandon and Hennessy firmalarının birleşerek kurmuş olduğu grup konyak üretiminin lideri konumundadır. 1987 yılında'da Louis Vuitton ile'de mevcut grup çatısı altında birleşim gerçekleştirdiler.

LVMH MARKALARI HANGİLERİ?

LVMH, çatısı altında faaliyet gösteren lüks markalardan birisi de Louis Vuitton’dur. LVMH çatısı altında faaliyet gösteren diğer markalar da şu şekilde sıralanmaktadır; TAG Heuer, Zenith, Hublot, Bulgari, Dior, De Beers, Fred, Chaumet,Loewe, Celine, Kenzo, Givenchy, Berluti, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, StefanoBi, Donna Karan gibi markalardır.

İşte, LVMH markaları;

ŞirketSektör
Moët & ChandonŞarap ve Sert İçkiler
Dom PérignonŞarap ve Sert İçkiler
KrugŞarap ve Sert İçkiler
MercierŞarap ve Sert İçkiler
RuinartŞarap ve Sert İçkiler
Veuve ClicquotŞarap ve Sert İçkiler
Château d'YquemŞarap ve Sert İçkiler
HennessyŞarap ve Sert İçkiler
GlenmorangieŞarap ve Sert İçkiler
ArdbegŞarap ve Sert İçkiler
10 CaneŞarap ve Sert İçkiler
Belvedere VodkaŞarap ve Sert İçkiler
WenjunŞarap ve Sert İçkiler
Domaine Chandon CaliforniaŞarap ve Sert İçkiler
Domaine Chandon AustraliaŞarap ve Sert İçkiler
Bodegas ChandonŞarap ve Sert İçkiler
Cloudy BayŞarap ve Sert İçkiler
Cape MentelleŞarap ve Sert İçkiler
Terrazas de los AndesŞarap ve Sert İçkiler
Cheval des AndesŞarap ve Sert İçkiler
NumanthiaŞarap ve Sert İçkiler
NewtonŞarap ve Sert İçkiler
FendiModa Giyim ve Deri Ürünler
Donna KaranModa Giyim ve Deri Ürünler
GivenchyModa Giyim ve Deri Ürünler
KenzoModa Giyim ve Deri Ürünler
BerlutiModa Giyim ve Deri Ürünler
Louis VuittonModa Giyim ve Deri Ürünler
Marc JacobsModa Giyim ve Deri Ürünler
LoeweModa Giyim ve Deri Ürünler
CélineModa Giyim ve Deri Ürünler
Thomas PinkModa Giyim ve Deri Ürünler
Emilio PucciModa Giyim ve Deri Ürünler
StefanoBiModa Giyim ve Deri Ürünler
NownessModa Giyim ve Deri Ürünler
Parfums Christian DiorParfüm ve Kozmetik
GuerlainParfüm ve Kozmetik
Kenzo ParfumsParfüm ve Kozmetik
Parfums GivenchyParfüm ve Kozmetik
Perfumes LoeweParfüm ve Kozmetik
Acqua di ParmaParfüm ve Kozmetik
FreshParfüm ve Kozmetik
Make Up For EverParfüm ve Kozmetik
Benefit CosmeticsParfüm ve Kozmetik
TAG HeuerSaat ve Takı
ZenithSaat ve Takı
HublotSaat ve Takı
ChaumetSaat ve Takı
FredSaat ve Takı
DiorSaat ve Takı
De BeersSaat ve Takı
SephoraSeçkin markalar perakende satış mağazaları
DFSSeçkin markalar perakende satış mağazaları
Le Bon MarchéSeçkin markalar perakende satış mağazaları
Miami Cruiseline ServicesSeçkin markalar perakende satış mağazaları
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