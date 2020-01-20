LVMH nedir? LVMH markaları hangileridir?
LVMH ya da tam adıyla Louis Vuitton Moët Hennessy olan holding, Fransa tabanlı kuruluşa sahiptir. Dünya çapında bilinirliğe sahip olan onlarca markayı bir araya toplayan LVMH, dünyanın en çok kar getiren ürünleri arasında yer almaktadır. Peki, LVMH markaları hangileridir? İşte, LVMH hakkında merak edilen bazı bilgiler
LVMH, dünya çapında 150 binden fazla çalışana sahip olan ve onlarca markayı bir araya getiren holdingtir. 2018 yılı itibariyle 48,6 milyar Euro olan holding değeri, 2020 yılında katlandı.
Son birkaç yıldır online alışveriş platformu Amazon’un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oluyordu. 17 Ocak 2020 tarihi itibariyle ise Amazon’un hisselerinin yüzde 0,7 düşmesi ve LVMH’nin hisselerinin aynı oranda artması dünyanın en zengin isminin değişmesine sebep oldu.
LVMH sahibi Bernard Arnault, bir anda dünyanın en zengin insanı oldu.
Yaklaşık 60 tane alt şirketten oluşur ve her bir şirket birkaç tane prestijli markanın işletmecisidir. Bu kardeş şirketler büyük oranda kendi kendilerini yürütmektedirler. Moët et Chandon and Hennessy firmalarının birleşerek kurmuş olduğu grup konyak üretiminin lideri konumundadır. 1987 yılında'da Louis Vuitton ile'de mevcut grup çatısı altında birleşim gerçekleştirdiler.
LVMH, çatısı altında faaliyet gösteren lüks markalardan birisi de Louis Vuitton’dur. LVMH çatısı altında faaliyet gösteren diğer markalar da şu şekilde sıralanmaktadır; TAG Heuer, Zenith, Hublot, Bulgari, Dior, De Beers, Fred, Chaumet,Loewe, Celine, Kenzo, Givenchy, Berluti, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, StefanoBi, Donna Karan gibi markalardır.
İşte, LVMH markaları;
|Şirket
|Sektör
|Moët & Chandon
|Şarap ve Sert İçkiler
|Dom Pérignon
|Şarap ve Sert İçkiler
|Krug
|Şarap ve Sert İçkiler
|Mercier
|Şarap ve Sert İçkiler
|Ruinart
|Şarap ve Sert İçkiler
|Veuve Clicquot
|Şarap ve Sert İçkiler
|Château d'Yquem
|Şarap ve Sert İçkiler
|Hennessy
|Şarap ve Sert İçkiler
|Glenmorangie
|Şarap ve Sert İçkiler
|Ardbeg
|Şarap ve Sert İçkiler
|10 Cane
|Şarap ve Sert İçkiler
|Belvedere Vodka
|Şarap ve Sert İçkiler
|Wenjun
|Şarap ve Sert İçkiler
|Domaine Chandon California
|Şarap ve Sert İçkiler
|Domaine Chandon Australia
|Şarap ve Sert İçkiler
|Bodegas Chandon
|Şarap ve Sert İçkiler
|Cloudy Bay
|Şarap ve Sert İçkiler
|Cape Mentelle
|Şarap ve Sert İçkiler
|Terrazas de los Andes
|Şarap ve Sert İçkiler
|Cheval des Andes
|Şarap ve Sert İçkiler
|Numanthia
|Şarap ve Sert İçkiler
|Newton
|Şarap ve Sert İçkiler
|Fendi
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Donna Karan
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Givenchy
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Kenzo
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Berluti
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Louis Vuitton
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Marc Jacobs
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Loewe
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Céline
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Thomas Pink
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Emilio Pucci
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|StefanoBi
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Nowness
|Moda Giyim ve Deri Ürünler
|Parfums Christian Dior
|Parfüm ve Kozmetik
|Guerlain
|Parfüm ve Kozmetik
|Kenzo Parfums
|Parfüm ve Kozmetik
|Parfums Givenchy
|Parfüm ve Kozmetik
|Perfumes Loewe
|Parfüm ve Kozmetik
|Acqua di Parma
|Parfüm ve Kozmetik
|Fresh
|Parfüm ve Kozmetik
|Make Up For Ever
|Parfüm ve Kozmetik
|Benefit Cosmetics
|Parfüm ve Kozmetik
|TAG Heuer
|Saat ve Takı
|Zenith
|Saat ve Takı
|Hublot
|Saat ve Takı
|Chaumet
|Saat ve Takı
|Fred
|Saat ve Takı
|Dior
|Saat ve Takı
|De Beers
|Saat ve Takı
|Sephora
|Seçkin markalar perakende satış mağazaları
|DFS
|Seçkin markalar perakende satış mağazaları
|Le Bon Marché
|Seçkin markalar perakende satış mağazaları
|Miami Cruiseline Services
|Seçkin markalar perakende satış mağazaları
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