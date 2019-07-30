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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.07.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Lufthansa Grubu'nun ikinci çeyrekte net karı yüzde 70 düştü

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Lufthansa Grubu'nun ikinci çeyrekte net karı yüzde 70 düştü

Lufthansa Grubu'nun net karı, yüksek yakıt masrafı ve kısa mesafeli uçuş pazarındaki rekabetten dolayı bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 70 düşerek 226 milyon avroya geriledi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun net karı, yüksek yakıt masrafı ve rekabetten dolayı bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 70 azalarak 226 milyon avroya düştü. Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, 2019'un ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 4 artırarak 9,6 milyar avroya yükseltti.

Grubun, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı 2019'un aynı döneminde yüzde 25 düşerek 754 milyon avroya geriledi. Lufthansa Grubu'nun net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 70 azalarak 226 milyon avroya düştü. Söz konusu düşüşe neden olarak, geçen yılın ikinci çeyreğinden 255 milyon avro fazla olan yüksek yakıt masrafı, motor bakım masrafı ve Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında kısa mesafeli uçuşlarda gittikçe artan rekabet gösterildi.

Lufthansa, Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Daha önce 2019 için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, bu hedefi 2-2,4 milyar avroya düşürmüştü. Bu arada, finansal sonuçların açıklamasının ardından şirketin hisseleri, borsada yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. 

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