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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
11.05.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

LPG üretiminde rekor

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LPG üretiminde rekor

Türkiye'nin LPG üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak tarihinde ilk kez 1 milyon tonu aştı. LPG ihracatı ise yüzde 25,1 artarak 266 bin 368 tona çıktı.

Türkiye'nin Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) üretimi 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 1 milyon 15 bin ton oldu.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 14 ülkeden LPG ithal etti. En çok ithalatın yapıldığı ilk üç ülke sırasıyla Cezayir, Norveç ve ABD oldu.

Rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalışla 3 milyon 386 bin tona geriledi.
Türkiye'nin 2016'da 972 bin ton olan LPG üretimi ise geçen yıl yüzde 4,4 artarak 1 milyon 15 bin tonla rekor kırdı.

İHRACAT YÜZDE 25 ARTTI

Türkiye'nin LPG ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,1 artarak 266 bin 368 tona çıktı. Geçen yıl 15 ülkeye LPG satışı yapılırken en çok ihracat yapılan ilk üç ülke Mısır, İsviçre ve Bulgaristan oldu.

Geçen yıl LPG satışlarında en yüksek pazar payı yüzde 76,4 ile otogazda oluştu. Otogazı, yüzde 19,9 ile tüplü LPG ve yüzde 3,7 ile dökme LPG izledi.

Türkiye'de geçen yıl dağıtıcı lisansı sahiplerince 3 milyon 117 bin ton otogaz LPG, 812 bin ton tüplü LPG, 151 bin ton dökme LPG satışı yapıldı.  Böylece geçen yıl toplam LPG satışı bir önceki yıla göre yüzde 0,6'lık azalışla 4 milyon 080 bin ton olarak gerçekleşti.

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