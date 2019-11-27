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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

LPG ithalatı eylülde arttı

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LPG ithalatı eylülde arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı eylülde 275 bin 268 ton, üretimi ise 99 bin 486 ton seviyesinde gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin LPG piyasası sektör raporuna göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Norveç, Kazakistan, Rusya, Yunanistan ve Libya oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 275 bin 268 tona yükseldi.

Eylülde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,6 azalarak 42 bin 51 tona düştü. İhracat, yalnızca Türkiye Serbest Bölgesi'ne gerçekleştirildi.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 20,8 artarak 99 bin 486 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde 300 bin 503 ton otogaz, 65 bin ton tüplü LPG ve 7 bin 87 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, toplamda 372 bin 591 ton LPG satışı gerçekleşti.

Tüplü LPG satışı eylülde yıllık bazda yüzde 4,2, dökme LPG satışı yüzde 2,6, otogaz satışı ise yüzde 3,9 arttı. Böylece iç piyasada LPG satışlarında toplamda yüzde 3,9 artış gerçekleşti.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 80,7 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 17,4 ile tüplü LPG, yüzde 1,9 ile de dökme LPG izledi.

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