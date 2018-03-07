Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Lifecell, Ukrayna’da 4G ihalesini kazandı

Lifecell, Ukrayna’da 4G ihalesini kazandı

İHA
07.03.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:

Lifecell, Ukrayna’da 15 MHz genişliğinde 1800 MHz lisansının sahibi oldu. Lifecell, en geniş bantlardan birine sahip 15 MHz genişliğinde 2600 Mhz ihalesini aldıktan sonra 15 MHz genişliğinde 1800 MHz ihalesini de alarak Ukrayna’yı 4G ile tanıştıracak teknolojiyi ve tecrübeyi Türkiye’den ihraç edecek bir adımı daha atmış oldu.

Ukrayna’da iletişim tarihinin dönüm noktalarından biri olan 4G ihalesinde 2600 MHz frekans bandındaki Lot 1 ve Lot 2 lisanslarını alan Lifecell, bu kez de 15 MHz genişliğinde 1800 MHz’lik lisansın sahibi oldu. Şirket açıklamasına göre Türkiye’de başlattığı dijital dönüşümle, mobil iletişim ve dijital teknolojilere yatırım yapan Turkcell, elde ettiği bilgi ve tecrübeyi artık yurtdışı pazarlarına ihraç ediyor. Lifecell ile global pazarlara açılan Turkcell, Ukrayna’da mobil internet ve iletişim teknolojileri için yatırımlar yapmayı sürdürüyor.

 

“UKRAYNA DİJİTAL TEKNOLOJİLERDE DÜNYA STANDARTLARINI YAKALAYACAK”

Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, 4G yatırımının bu ikinci evresiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaştığını vurguladı. Terzioğlu; “Kısa bir süre önce 2600 MHz frekans bandındaki Lot 1 ve Lot 2 lisanslarını Lifecell markamızla kazanmıştık. Hem 2600 MHz ve hem de 1800 MHz ihalesinde kazandığımız bantlarla, Lİfecell olarak abone başına düşen en geniş spektrumu almış olduk. Bu sayede Ukrayna’ya yapacağımız yatırımlarla Ukrayna’daki abonelere yüksek kaliteli ve daha uygun fiyatlı internet bağlantı hizmeti sunacağız. Bu durum, Ukrayna’daki Lifecell kullanıcılarına daha yüksek veri hızları, yüksek kaliteli dijital ve finansal servis deneyimi, yüksek kaliteli HD video izleme imkanı ve dünya standartlarında çevrim içi oyun oynayabilme olanağı sağlayacak. Ayrıca, iş dünyasında ihtiyaç duyulan online dijital konferanslar Lifecell sayesinde mümkün hale gelecek. 4G ihalesiyle birlikte Türkiye ve Ukrayna arasındaki önemli ekonomik bağları böylece daha da güçlendirmiş olacağız. Ülke genelinde dijital gelişime odaklanarak, en geniş ve en kaliteli internet hizmetini sağlamak konusunda öncülük etmeye devam edeceğiz. Ukrayna’yı ülke çapında 4G ile buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

 

Etiketler: Lifecell , 4g , Lifecell ukrayna
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri