LÃ¼ks yolcu gemisi KuÅŸadasÄ±nda

Lüks yolcu gemisi KuÅŸadasÄ±'nda
FransÄ±z bayraklÄ± ultra lÃ¼ks kruvaziyer, yanaÅŸtÄ±ÄŸÄ± KuÅŸadasÄ± LimanÄ±'nda halk oyunlarÄ± gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±landÄ±.
Kruvaziyer turizmin Ã¶nemli merkezlerinden KuÅŸadasÄ± limanÄ±na ilk seferini gerÃ§ekleÅŸtirilen ultra lÃ¼ks kruvaziyer, halk oyunlarÄ± gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±landÄ±.
Ege Port Yolcu LimanÄ±'na yanaÅŸan gemiden inen FransÄ±z, Amerikan ve KanadalÄ± 168 turisti, KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–mer GÃ¼nel karÅŸÄ±ladÄ±.Gemiden inen turistler iÃ§in halk oyunlarÄ± gÃ¶sterisi yapÄ±ldÄ±, Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼nel, yabancÄ± konuklara Ã§iÃ§ek verdi. Kruvaziyerin kaptanÄ± Thamos McCandless tarafÄ±ndan ise GÃ¼nel'e geminin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± plaket takdim edildi.
KuÅŸadasÄ±'na sezon sonuna kadar 6 sefer dÃ¼zenleyeceklerini belirten McCandless, karÅŸÄ±lamadan dolayÄ± Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.GÃ¼nel ise kruvaziyer turizminin KuÅŸadasÄ±'nÄ±n can damarÄ± olduÄŸunu ifade etti. Ege Port Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Azizi GÃ¼ngÃ¶r, 132 metre uzunluÄŸundaki ultra lÃ¼ks kruvaziyerin AralÄ±k 2018'de denize indirildiÄŸini, 2020'den itibaren ilÃ§eye seferlerini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle