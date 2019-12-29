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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.12.2019 - 12:04,Son Güncelleme:/

Kuşadası'na 2019'un son kruvaziyeri, 675 yolcusuyla yanaştı

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Kuşadası'na 2019'un son kruvaziyeri, 675 yolcusuyla yanaştı

Kuşadası Ege Port Limanı'na bu yıl yanaşan son kruvaziyer olan Malta bandıralı "Celestyal Crystal", 675 yolcu getirdi.

Gemiden inen çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmek üzere Kuşadası'ndan ayrıldı. Bazı turistler de Kuşadası merkezinde alışverişi tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yılın son kruvaziyerini ağırladıklarını belirtti. Güngör, bu yıl limanda, 194 gemi ile 180 bin yolcusunu konuk ettiklerini de bildirdi.

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