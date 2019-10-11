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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Kuru kayısıdan 9 ayda 174 milyon dolar kazanç

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Kuru kayısıdan 9 ayda 174 milyon dolar kazanç

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen 68 bin tonluk ihracat karşılığında 174 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya'dan yılın ocak-eylül döneminde 68 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında 174 milyon dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsasından aldığı bilgiye göre, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı kentten ihracat arttı.
Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı ihracatından yılın 9 ayında 174 milyon dolar kazanıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentten geçen yıl 100 bin ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını, bu yılki hedeflerinin ise 110 bin ton olduğunu söyledi.

Özcan, ihracatın, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Geçen yılın 9 ayında 62 bin tonluk ihracat gerçekleştirerek 174 milyon dolar gelir elde etmiştik. Bu yılın 9 ayında ise 68 bin ton ihracat gerçekleştirerek 174 milyon dolar gelir elde ettik. Giden ürünün fiyatı ihracat rakamlarını belirlediği için yıl içinde fiyatlarda birtakım artışlar gerçekleşebiliyor. Bazı tarihlerde ithalatçının arzu ettiği ürünün az olması sebebiyle fiyat artışı oluyor veya ürün çoksa fiyatlarda gevşeme yaşanıyor. Geçen yıla göre ihracatta 6 bin ton artış oldu."

Dış satımın sürdüğünü, eylül ayı ihracatının da arttığını dile getiren Özcan, "Eylülde 11 bin 350 ton ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın eylül ayına göre ihracat miktarı 600 ton arttı. Eğer her ay ihracatta 500 ton atış olursa yıl sonu hedefimiz olan 110 bin ton kuru kayısı ihracatını tutturacağız." diye konuştu.

"ANUGA FUARI'NI ÖNEMSİYORUZ"

Özcan, ihracatçıların şu an Almanya'da 2 yılda bir düzenlenen gıda fuarı Anuga'da olduklarını belirtti.

Anuga'yı dünyanın en önemli gıda fuarından biri olarak gördüklerini söyleyen Özcan, şunları kaydetti:

"Bu fuar, Avrupa ülkelerine olan ihracatımızın büyük bölümünün belirlendiği fuar. Bu fuar, kuru meyve ihracatında bağlantılar açısından önemli. İthalatçı ile ihracatçının buluşma noktası. Bu fuarı çok önemsiyoruz. Malatya'dan yaklaşık 30 firma katıldı. Kayısı ihracatıyla ilgili önemli anlaşmalar bekliyoruz."

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