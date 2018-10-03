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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
03.10.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Kursiyerler ilçenin peyzaj ihtiyacını karşılıyor

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Kursiyerler ilçenin peyzaj ihtiyacını karşılıyor

Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES destekli gerçekleştirilen ‘Bitkiler ve İş Makinalarıyla Yepyeni Hayatlar Projesi’nde, Hatay'ın Altınözü ilçesinin peyzaj ihtiyacı karşılanıyor.

ALTINÖZÜ ilçesinin peyzaj ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladıklarını ve hedeflerinin yüzde 60 olduğunu vurgulayan Proje Koordinatörü Gökhan Arslan, hedeflerine yavaş yavaş ulaştıklarını ifade etti. İş makinaları alanında da 3 kursiyerin proje aracılığıyla özel sektörde işe başladıklarını söyleyen Gökhan Arslan, “Projemizi Kalkıma Bakanlığı tarafından SODES destekli aldık. Projemizin adı, ‘Bitkiler ve İş Makinalarıyla Yepyeni Hayatlar Projesi’ bu projemizde 24 kursiyerimiz vardır. Kursiyerlerimizin 12’si bitkiler bölümünde, 12’si ise iş makinaları bölümünde eğitim gördüler. Bitkiler bölümünde belediyenin yaklaşık yüzde 40’lık bitki ihtiyacını giderdik. Hedefimiz yüzde 60’tı. Yavaş yavaş hedefimize ulaşmaktayız. Bitkiler bölümünde yaklaşık 23 çeşit bitkimiz var. Zamanı geldiğinde bu bitkileri peyzajda kullanacağız. Belediyemizin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Böylelikle belediyenin bitki bütçesine katkı sağlamış olacağız. Ayrıca iş makinaları bölümünde kursiyerlerimiz, ağır iş makinalarında eğitim gördüler. 3 tane sertifika aldılar. Bu kursiyerlerimizin 3 tanesi şuan da özel bir firmada çalışarak 5 bin 500 TL maaş almaktadırlar. Bu bizim için, Altınözü Kaymakamlığı için gurur verici bir proje oldu” açıklamalarında bulundu.

Projenin kursiyerlerinden Emire Abay, “3 tane çocuğum var. Bu iş açıldığından beri bize katkısı oluyor. Az, çok evimizin masrafı çıkıyor. İyi oldu yani bizim için bu proje” dedi.

Projenin erkek kursiyerlerinden Hasan Arslan, "Fidan dikimi ile uğraşıyoruz. Arkadaşlarla beraber bu işi yürütüyoruz. İşte buranın başlangıcını, dolumunu yaptık. Büyüttük bu hale getirdik. Gübrelemesi, sulaması bu şekilde, bugünde ot temizlemeyi yaptık. Büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

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