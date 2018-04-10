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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
10.04.2018 - 23:07, Son Güncelleme:

Kurlarda Rus rekoru

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Kurlarda Rus rekoru

SON günlerde iç siyasi ve dış jeopolitik gelişmeler nedeniyle diken üstünde olan Türk Lirası’na bir darbe de Rusya’dan geldi.

ABD’nin yaptırımları sonrası Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplar sonrası dolar 4.1391 lira ile yeni tarihi zirvesine yükseldi. Euro da aynı şekilde 5.1176 ile rekor kırdı. Yılbaşından bu yana Türk Lirası dolara karşı yüzde 9, Euro’ya karşı da yüzde 12’yi aşkın değer kaybetti. Rus Rublesi de dolara karşı yüzde 5’in üzerinde kayıp yaşadı. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 4.1176, Euro’da ise 5.0900 liradan yapıldı. Türk Lirası’ndaki kayba Borsa İstanbul da eşlik etti. Borsa İstanbul dün günü yüzde 2.16 kayıpla 110 bin 712 puandan tamamladı.

ABD’nin 38 özel ve tüzel kişiyi ek yaptırım listesine dahil etmesi, Rusya’daki önde gelen birçok şirketin 24 saatte dörtte bir erimesine yol açtı. Rublenin Dolar ve Euro karşısında son iki günlük değer kaybı ise yüzde 10’u buldu. İrili ufaklı tüm Rus zenginleri hesaba katıldığında iki günlük şahsi kayıp bilançosu 16 milyar dolara dayandı. Alnus Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Kaya, bankacılık hisselerindeki satışlarla beraber borsada ciddi bir satış dalgası geldiğini belirterek “2 aydır satan yabancıların yanı sıra yerlilerin de satışa geçmesi bunda etkili oldu. 345 işgünü içerisinde sadece 11 gün yüzde 1.5’i aşan (ama hiç yüzde 2.7’yi geçmeyen) kayıpların olduğunu not edelim. Yani bugünkü satış son 1.5 yılda yaşanan yüzde 1 olasılığın gerçekleştiğini gösteriyor” dedi.

Kurlarda Rus rekoru

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