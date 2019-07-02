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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.07.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Küresel piyasalarda dalgalı seyir bekleniyor

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Küresel piyasalarda dalgalı seyir bekleniyor

Küresel piyasalarda, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerine devam etme kararı çıkmasıyla dün yaşanan pozitif seyrin, jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle bugün yerini dalgalı bir seyre bırakması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı görüşmeden müzakerelere devam etme ve ek tarife getirmeme kararı çıkmasının ardından dün küresel piyasalar ve dolar endeksinde hızlı yükseliş yaşandı.

Söz konusu gelişmeye karşın İran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurması ile gözler yeniden jeopolitik risklere çevrildi. ABD yönetimi, bu açıklamanın ardından İran'a sert tepki göstererek, İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmesinin büyük bir hata olduğunu, Tahran'ın anlaşmadan önce koşulları ihlal ettiğini belirtti.

Öte yandan, Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo da geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Jeopolitik risklerdeki artış ve OPEC'in petrol üretimini azaltma kararını uzatmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı, dün 67,2 doları görmesinin ardından bugün 65,6 dolar seviyelerinde dengelendi. Dün son 10 günün en yüksek seviyesini gören ve günü 96,8'den tamamlayan dolar endeksi ise bugün yatay seyrediyor.

New York borsasında, ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerini sürdürme ve ek tarifi getirmeme konusunda anlaşmalarının ardından dün Dow Jones endeksi yüzde 0,44 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 yükselirken, S&P 500 endeksi 2.977,93 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 0,77'lik artışla tamamladı.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, temel AB kurumlarının başkanlarını atamaya yönelik yaklaşık 18 saat süren müzakerelerde anlaşma sağlayamayınca tekrar bir araya gelme kararı aldı. Bugün yerel saatle 11.00'de gerçekleşecek buluşmada AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimler tartışılacak. Öte yandan, dün İspanya, Almanya ve İtalya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi eşik değer olan 50'nin altında kalarak sektörde zayıflığın sürdüğüne işaret etti. Söz konusu veri, Avro Bölgesi için de 47,6 ile hem piyasa beklentilerinin hem de eşik değerin altında kaldı.

Kötü gelen imalat sanayi PMI ve AB'de başkanlık pozisyonlarına ilişkin belirsizliğe karşın küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 yükseldi. Dün 1,1281 ile 10 günün en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi ise bugün 1,1288 seviyelerinde dengelendi.

Asya tarafında pay piyasalarının dalgalı bir seyir izlediği görülürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,26 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,07 yükseldi. Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 100 bin puan sınırına dayanırken, günü de yüzde 3,37 primle 99.735,68 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,62 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün 5,64-5,65 bandında hareket ediyor.

Analistler, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Çin ile ABD liderlerinin yaptığı görüşmeden ticaret müzakerelerine devam kararı çıkmasının küresel risk iştahını artırdığını, buna ek olarak S-400 konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının yurt içi tarafta alımları güçlendirdiğini ve dünya borsalarına kıyasla daha pozitif seyri beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 100.000 puanın direnç, 96.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. 

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