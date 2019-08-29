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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar yoğunlaşan veri takvimine odaklandı

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Küresel piyasalar yoğunlaşan veri takvimine odaklandı

Jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesi ile yön arayışının sürdüğü piyasalarda, bugün ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesinin yatırımcıların global ekonomik yavaşlamaya dair kaygılarını artırmasıyla yön arayışı sürerken, bugün yoğunlaşan ekonomik veri gündemi takip edilecek.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin Çinli ticaret temsilcilerinin müzakereleri sürdürmek için Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini umduklarını belirtti. Mnuchin’in bir zamanlama vermemesi ve daha önce planlanan eylül ayına işaret etmemesi yatırımcı tarafında ticaret müzakerelerine dair belirsizliklerin sürmesine yol açtı. Mnuchin ayrıca, ABD'nin şu an için dolar piyasasına müdahale etmeyi planlamadığını, ancak gelecekteki durumların değişebileceğini söyledi.

Ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve Suriye ile İran kaynaklı jeopolitik risklerin sürdüğü de gözlenirken, bu gelişmeler risk iştahı azalan yatırımcının gelişmiş ülke tahvillerine talebinin devam etmesini beraberinde getirdi. Dün ABD'de uzun ve kısa vadeli tahvil faizleri arasındaki makas açılmaya devam etti. ABD'de 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,45'le tarihi düşük seviyelere gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,44 ve 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50 sınırında hareket ediyor.

Gelişmelere karşın, yatırımcıların düşük seviyelerden tepki alımları yapmasıyla dün Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı. Dolar endeksi dün 98,2'ye kadar yükselmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

Avrupa tarafında dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme talebini onayladı. Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale geldi. İtalya'da ise Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü ikinci tur istişarelerin ardından mevcut Başbakan Giuseppe Conte ile görüşme kararı aldı. Mattarella'nın, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi ile Demokrat Parti'nin başbakan olarak devam etmesinde mutabık kaldığı Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Düşüşünü 4'üncü güne taşıyan avro/dolar paritesi ise 1,10'un üzerinde hareket ediyor.

Asya tarafında pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,05 geriledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 95.908,35 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 5,82 seviyelerindeki yatay hareketine devam ediyor.

Analistler, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve Boris Johnson ile Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin, dış politikaya dair haber akışının önemini artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. 

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