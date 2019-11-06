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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

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Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

Küresel piyasalar, özellikle ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle karışık bir seyir izlese de genel olarak iyimserliğin fiyatlanması dikkati çekiyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin, beklentilerin üzerinde artarak 54,7'ye çıkmasına karşın, Çin'le yürütülen ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donad Trump'ın azil sürecine ilişkin haber akışı gündemin odağında yer aldı. Ticaret anlaşmasının nerede imzalanacağı konusunun tartışıldığı dönemde, Çin'in nihai anlaşma için tarifelerin kaldırılmasını istediği yönündeki haberler yatırımcılarda kafa karışıklığına neden oldu.

Dün New York borsasında tarihi zirveden gelen kar satışları ile S&P 500 endeksi günü yüzde 0,12'lik sınırlı düşüşle tamamlarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak rekorlarını geliştirdi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentiler doğrultusunda yüzde 1,2 gerilemesi sonrası avro/dolar paritesi düşüşünü devam ettirirken, avronun zayıflamasından destek bulan pay piyasalarında yükseliş eğilimi sürdü.

Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,51 azalışla 1,1071'e geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti.

Bugün, Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 49,1'e gerileyerek daralmanın sürdüğüne işaret etmesine karşın, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazandı. Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin teknik görünüm açısından "kritik seviye" olarak nitelendirdikleri 100.000 puanın üzerinde ikinci kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 0,44 değer kazanan endeks, günü 100.525 puandan tamamlarken, yüzde 0,2 artışla 5,7526'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa'da hizmet sektörü PMI ve perakende satışlar verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti. 

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