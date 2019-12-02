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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar PMI verisine odaklandı

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Küresel piyasalar PMI verisine odaklandı

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor.

Küresel piyasalar, yeni haftanın ilk işlem gününde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanırken, yurt içinde büyüme verisi takip edilecek.

Küresel piyasalar, geçen hafta ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin beklentilerle genel olarak pozitif bir seyir izlerken, bu hafta, başta imalat sanayi PMI ve ABD'nin kasım ayı istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor. Öte yandan, bugün İngiltere'de başlayacak ve 4 Aralık'a kadar devam edecek NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber ve açıklamalar da takip edilecek.

Analistler, ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta açıklanacak verilerin 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi faiz kararı beklentilerini değiştirebileceğini söyledi. Fed'in yılın son toplantısında politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tutmasının beklendiğini ifade eden analistler, cuma günü istihdam raporu ile açıklanacak tarım dışı istihdamın kasımda 188 bin artmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde resmi tatil dolayısıyla yarım gün işlem gerçekleştirilen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, S&P 500 endeksi günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde tamamladı. Hafta boyunca pozitif görünümü koruyan ve rekorlarına devam eden New York pay piyasası endeksleri, cuma günkü negatif seyre karşın haftalık kapanış rekorları kırdı.

Avrupa tarafında, 12 Aralık'taki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi bugün imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde yapacağı konuşma ve imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI 51,8 ile marttan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Japonya'da ise 48,9 oldu. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti. Uluslararası piyasada, geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve pay piyasalarında etkili olan satıcılı seyre karşın yurt içinde görece pozitif bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, cuma günkü yüzde 0,21'lik değer kaybına karşın haftalık bazda yüzde 0,3 değer kazanarak yükselişini 4'üncü haftaya taşıdı ve 106.904 puanla Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise geçen hafta 5,7492’ye yükselmesi sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7520 seviyesinde yatay seyrediyor.

Bugün yurt içinde 3'üncü çeyrek GSYH ve imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç, 105.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi. Analistler, dolar/TL'de ise 5,7850'nin altında kalındığı sürece dar bant içindeki dalgalı seyrin sürmesinin beklendiğini kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. 

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